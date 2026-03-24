徐欣瑩籲撤初選資格「別一屍五命」 陳見賢：這是她自己想法

新竹縣長國民黨內初選激烈，預計周六定勝負。立委徐欣瑩今受訪說，據國家檔案局資料，嚴重違反黨內排黑條款，應撤銷參選資格「不希望一屍五命」。新竹縣副縣長陳見賢本人說「這是她自己的想法」，未對此回應，陳辦強調將透過司法途徑追究到底。

徐欣瑩昨拋震撼彈，要求黨中央暫停初選，審查對手陳見賢黑歷史。徐欣瑩今受訪說，據國家檔案局資料，陳見賢並非如他所說吃麵被抓走，而是涉及暴力傷害、涉局詐賭、詐欺等前科，還受一清專案管訓3年，嚴重違反黨內排黑條款，應撤銷參選資格「不希望一屍五命」。

對此，記者今天下午追問陳見賢關於「一屍五命」、「徐欣瑩是否可能脫黨參選」等看法，陳見賢並未對此表示回應，僅說「這是她自己的想法，要去問她」。

陳見賢辦公室再次重申，徐欣瑩為遂行個人政治利益，長期散布不實資訊，對黨內同志進行惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。針對其近期一連串毀謗行徑，我方必將透過司法途徑追究到底。徐欣瑩於登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」約定，片面毀約，違背初選規範，根本已失去參選資格。此舉更暴露其視黨紀為無物、視政黨為工具之心態。

陳見賢辦公室說，自去年底以來，其屢次公開挑戰國民黨，種種行徑已證明其對本黨毫無忠誠可言。初選前夕，仍一意孤行，傷害國民黨且撕裂團結。徐欣瑩若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。此外，國民黨黨中央亦表示，陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。

陳見賢辦公室強調，事實清楚，陳見賢並無任何前科與犯罪紀錄，且領有良民證。多年來歷經多次民主選舉檢驗，擔任民意代表與副縣長，亦無任何司法判決的褫奪公權情形，依法參政、盡心為民。陳見賢此次參加初選，始終遵照黨章，未來將持續堅守國民黨制度、嚴格遵守初選規定，全力爭取國民黨提名參選新竹縣長。