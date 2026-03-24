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國影二期掀藍綠白混戰 綠議員：要行動力不是口水
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天發文爭取中央允諾國家電影中心二期與停車場建設，引發藍白兩黨反彈。蘇系議員翁震州說，中央全額補助國影中心停車場 為民爭取需要的是行動力而不是抹黑的口水。
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翁震州說，國影中心一、二期都留在新莊，才有聚落效果，現在中央願意全額補助，不但減少地方負擔，也能幫新莊市民留住大建設。
翁震州指出，把電影中心二期留在新莊，並且擴建停車場，是地方共同的期待。但這段時間以來，為了停車場的經費和館藏空間的議題，中央與地方一直有不同意見，經費的增加也是因為停車場的擴建才增加，民眾黨從黨主席到黨籍議員顯然都在狀況外。
翁說，現在在蘇巧慧與吳秉叡委員爭取下，中央願意負擔停車場擴建的經費，讓新莊市民有最好的文化建設和停車空間。我們將全力督促中央與地方通力合作，早日完成這項重大建設。
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