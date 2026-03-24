國影二期補助掀議 新北民代批中央跳票6年「選舉到了才做事」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今宣布成功爭取國家電影及視聽文化中心二期中央全額補助，引發地方民代發文質疑，相關計畫延宕多年，直到選舉將近才加速推動，批評「這根本是典型的選舉到了才做事」。

蘇巧慧今表示，已與行政院政務委員吳秉叡及國影中心董事長卓榮泰討論，中央除全力支持國影中心二期留在新莊外，也將全額補助並納入停車場規畫，以兼顧文化發展與地方需求。

民眾黨新北市議員陳世軒質疑，國影中心二期計畫早在2020年行政院前院長蘇貞昌即提出，當時中央也曾承諾全額支持，但工程進度卻一再延宕，原訂2022年動工至今未見具體進展，但6年過去，新莊副都心該筆約1.6公頃土地仍閒置，「至今還在養蚊子」，原訂2022年動工的承諾也早已跳票。

他指出，工程經費更從原先約45億元增加至90億元，「六年的等待換來的是經費翻倍、土地荒廢」，質疑政府施政成效，「這就是民進黨宣稱的有政府會做事嗎？」

陳世軒說，近期在新北選戰升溫之際，蘇巧慧才對外表示爭取到中央全額補助，「肯定是感受到地方與輿論壓力」，批評這種「收割」行徑已失去誠信。

他並質疑，所謂全額補助目前仍未說明預算編列位置與時程，要求中央說清楚「錢在哪？什麼時候動工？」強調新莊市民需要的是實際建設，而非「再一張空頭支票」。

此外，陳世軒也點名在地立委吳秉叡，質疑其對此案未見具體作為，「不知道在幹什麼」。