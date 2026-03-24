柯志恩提市政願景 賴瑞隆轟：「國會擋預算」難以說服市民

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天首場政見發表會，她的對手民進黨參選人、立委賴瑞隆砲轟，柯一邊提出建設願景，一邊卻在國會擋下預算與法案，兩者落差明顯，難以說服市民。

賴瑞隆指出，市民關注的不只是「說了什麼」，更在於「做了什麼、能否做到」任何為高雄擘劃願景的行動，都是民主政治正向的一步，也認為柯志恩近期提出的多項政見，部分內容與市府現行政策方向一致，也有與其過去在政見會中提出的主張相似之處。

話鋒一轉，賴瑞隆批評，柯志恩身為立法委員，過去在立法院審議軍購案、總預算及財劃法修正等議題時，曾有阻擋或保留立場，相關紀錄均可受公評；若一方面提出城市建設願景，另一方面卻在國會對涉及國家安全及地方發展的預算與法案採取杯葛或反對態度，恐難以說服市民其政策執行力與一致性。

賴瑞隆強調，自己將以務實態度推動市政藍圖，過去半年已提出12場市政願景，涵蓋產業發展、交通建設、社會福利及觀光等面向，主軸為促進大高雄整體均衡發展。

未來也將在此基礎上，整合黨內初選期間提出的各項政策主張，持續提出下一階段城市發展方案，爭取市民支持。