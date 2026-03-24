首場政見發表會 柯志恩拋市政府、議會遷到205兵工廠

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天舉辦首場政見發表會，拋出將市政府、議會搬遷到坐落亞洲新灣區205兵工廠舊址，她強調高雄已由重工業基地轉型為亞太轉運樞紐，未來不應只有物流和金融，也鎖定郵輪產業打造郵輪母港，引入國際品牌旗艦店，讓港區成為全世界看見高雄的窗口。

柯志恩今天以「夢想海港、世界雄心」為主軸，發表「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」組成的「13579」政見，闡述以教育為核心的施政理念，也將聚焦人本交通及平衡區域經濟。

其中，位於亞洲新灣區的205兵工廠占地約57公頃，隨國軍於2025年完成遷建後，原址已啟動土壤整治，未來將朝國際金融商貿與高科技產業園區發展，是南高雄最具潛力的關鍵發展基地。

柯志恩今天提到市政府、議會進駐此處，不僅可加速開發進程，也能透過行政資源整合，帶動產業、交通與都市機能同步到位加速亞洲新灣區從建設願景。

她進一步提出南區「亞太運籌與智慧航太」定位，強調高雄已由過去的重工業基地，轉型為亞太轉運樞紐，是全世界看見高雄的窗口，未來不應僅止於物流與金融，而是要引入國際品牌旗艦店與多元商業機能，打造具全球競爭力的港灣經濟體。

柯志恩也鎖定郵輪產業發展，主張將高雄港打造為郵輪母港，除強化接駁系統，更應從旅客下船那一刻起，重新設計城市動線與觀光內容，串聯港區與市區呈現高雄多元的城市面貌。

她並以泰國曼谷湄南河沿岸為例指出，當地透過百貨公司與休閒設施密集，成功打造國際級觀光廊帶，高雄港區同樣具備條件，不應僅有單一商場，而應發展多點式商業節點，吸引人流與投資進駐。

柯志恩強調，205兵工廠結合周邊港區開發，是高雄「走出去、世界走進來」的核心發展目標，透過制度性減免與招商誘因，有機會吸引國際企業與資本進駐，帶動城市升級。

她直言，市政府、議會若能搬遷過來，結合港灣經濟、郵輪母港把這塊區域變成比台北信義區更加繁華、能見度高的亞洲重要門戶，為高雄帶來更具前瞻性的城市發展藍圖。

柯志恩首場政見發表會以「夢想海港、世界雄心」為主軸，發表「一個夢想、三個願望、五個均衡、七個願景、九個策略」組成的「13579」政見記者劉學聖／攝影