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新北民進黨議員第三選區初選民調出爐 新人雙姝出線

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
第二名出線的吳奕萱（左）昨在恩師立委吳思瑤陪同下車掃拜票，進行初選前最後衝刺。記者張策／攝影
第二名出線的吳奕萱（左）昨在恩師立委吳思瑤陪同下車掃拜票，進行初選前最後衝刺。記者張策／攝影

民進黨2026年新北市議員提名初選民調今中午公布，第三選區（新莊）競爭激烈，預計提名4席（含女性保障1席）。依民調成績排序，分別為陳岱吟、吳奕萱、林秉宥、翁震州，4人暫列提名安全名單，翁昭仁則排名第五遺憾落馬。

2026九合一選舉

本次民調由山水、趨勢、大地三家民調公司執行，採加權平均計算。陳岱吟在三家民調中皆居領先，最終以逾26%支持度奪下第一，與第二名拉開差距，成為本區初選最大贏家。

第2名吳奕萱以21.20%穩居次席；第3、第4名則由現任議員林秉宥與翁震州拿下，兩人差距不到千分之一，競爭相當激烈；翁昭仁則以15.36%排名第五，未能擠進提名名單。

排名第1的陳岱吟，曾任游錫堃辦公室副主任，具中央與地方幕僚歷練，近年積極投入基層經營，是正國會力捧對象，此次成功突圍，被視為黨內新秀代表之一。

排名第2的吳奕萱，曾任民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任，長期參與國會與大型選戰運作，具政策整合與選戰經驗，此次維持高支持度，穩居領先群。

至於翁昭仁則為地方經營型參選人，長年投入新莊基層服務，具一定組織基礎，惟此次未能突破民調門檻，排名第5。

翁昭仁初選落敗第一時間在臉書發文表示，感謝各界支持與鼓勵，坦言「自己努力不夠，未能通過初選，辜負大家的期待」，並再次向支持者致上歉意與感謝，強調「衷心感恩」，展現面對結果的態度與對支持者的重視。

初選第一名出線的陳岱吟（左），昨在立委王義川陪同下車掃拜票，進行初選前最後衝刺。記者張策／攝影
初選第一名出線的陳岱吟（左），昨在立委王義川陪同下車掃拜票，進行初選前最後衝刺。記者張策／攝影

民調 正國會 吳思瑤 民進黨 議員 初選

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