台中市長初選民調前催票 楊瓊瓔馬拉松式掃街繞台中半圈

國民黨下屆台中市長初選電話民調明天開始，想參選的立委楊瓊瓔今天早上啟動馬拉松式車隊掃街，從潭子、北屯交界處出發，橫跨市區8個行政區拜票。

台中市議員吳呈賢到場祝福楊瓊瓔穩健邁向勝利終點，並搭上宣傳車陪同掃街，呼籲支持者3月25日至31日晚上6點幫忙顧電話，一通電話就有可能決定勝負。

楊瓊瓔站上宣傳車向民眾揮手拜票，車隊行經台中市區多處主要路段，許多開車、騎車民眾與沿線店家看到車隊經過，揮手打招呼，也有人拿出手機拍照，還有支持者喊加油。

楊瓊瓔表示，她始終相信「行動政府」的理念，市長在哪裡，政府就應該在哪裡，走進現場、解決問題、把預算用在真正需要的地方，是她30多年從政以來的日常實踐，台中的未來，不靠抹黑決定，而是靠誰準備好了，誰能真正把責任扛起來。

楊瓊瓔表示，電話民調在即，時間有限，她規劃全天、跨區的車隊掃街，希望多走幾個地方、多跟市民打招呼，讓更多人看見她的誠意與拚勁。她呼籲3月25日至31日晚上接到台中市長初選民調電話，務必表達「唯一支持楊瓊瓔」。