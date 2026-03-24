長者福利攻防童子瑋稱歡迎跟進政見 謝國樑：雙方都有出力

2026基隆市長選戰，現任市長謝國樑對上議長童子瑋。謝今宣布長者福利加碼政策，童回應「歡迎謝國樑市長繼續跟進政見。謝說，雙方對公共議題都可琢磨，可是能夠做到的就是現任市府，他也會把事情做好。

謝國樑今天宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。明年起3節禮金從現行3000元加碼到6500元，並放寬領取資格，受惠者將從目前的近3萬人，增加到超過8萬人。

童子瑋表示，非常歡迎謝國樑市長持續不斷的跟進童陣營提出的政見，從營養午餐關心小朋友，到颱風假的放假標準，到現在的3節慰問金，代表童陣營提出來的政見，都是有溫度，貼近市民生活，而且實際照顧大家的需求，歡迎謝陣營持續跟進。

對於童陣榮「跟進」的說法，謝國樑指出，市府努力做到突破跟改變，市民要看到的是誰真正做到照顧長者。最近有好多的政策，其實雙方都有出力，但是卻都被扭曲成完全是一方的功勞，這個他不會在意，市府要的就是把事情做好。

謝國樑說，包括直轄市的警、消加給，還有營養午餐，基隆率全國之先跟進台北市長蔣萬安的免費營養午餐政策，在在凸顯出各方陣營，都可以對同一個公共議題有琢磨，可是現在能夠做到這件事情的，就是現任的基隆市政府，而我們現在就會把事情做好。