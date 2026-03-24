快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

長者福利攻防童子瑋稱歡迎跟進政見 謝國樑：雙方都有出力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左四）今宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左四）今宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。記者邱瑞杰／攝影

2026基隆市長選戰，現任市長謝國樑對上議長童子瑋。謝今宣布長者福利加碼政策，童回應「歡迎謝國樑市長繼續跟進政見。謝說，雙方對公共議題都可琢磨，可是能夠做到的就是現任市府，他也會把事情做好。

2026九合一選舉

謝國樑今天宣布執行「基隆長樂65專案」，設籍滿3年的65歲（原住民55歲）長者，今年中秋節普發6500元敬老禮金。明年起3節禮金從現行3000元加碼到6500元，並放寬領取資格，受惠者將從目前的近3萬人，增加到超過8萬人。

童子瑋表示，非常歡迎謝國樑市長持續不斷的跟進童陣營提出的政見，從營養午餐關心小朋友，到颱風假的放假標準，到現在的3節慰問金，代表童陣營提出來的政見，都是有溫度，貼近市民生活，而且實際照顧大家的需求，歡迎謝陣營持續跟進。

對於童陣榮「跟進」的說法，謝國樑指出，市府努力做到突破跟改變，市民要看到的是誰真正做到照顧長者。最近有好多的政策，其實雙方都有出力，但是卻都被扭曲成完全是一方的功勞，這個他不會在意，市府要的就是把事情做好。

謝國樑說，包括直轄市的警、消加給，還有營養午餐，基隆率全國之先跟進台北市長蔣萬安的免費營養午餐政策，在在凸顯出各方陣營，都可以對同一個公共議題有琢磨，可是現在能夠做到這件事情的，就是現任的基隆市政府，而我們現在就會把事情做好。

基市府宣布執行「基隆長樂65專案」，參選市長的基隆市議長童子瑋今天說，「歡迎謝國樑市長繼續跟進政見」。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基市府宣布執行「基隆長樂65專案」，參選市長的基隆市議長童子瑋今天說，「歡迎謝國樑市長繼續跟進政見」。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

政見 蔣萬安 營養午餐 基隆

延伸閱讀

基隆推長樂65專案 謝國樑：中秋普發6500元 設籍3年長者領得到

蘇巧慧提新北免費營養午餐政見 李四川：經評估也會推動

新聞眼／大開社福補助支票 給下任難題

追加預算近13億！高雄市長陳其邁政策大放送 議會憂舉債

相關新聞

替綠出戰北市機率高？沈伯洋：尊重選對會決定 會推最強人選

民進黨台北市長人選遲未拍板，儘管行政院副院長鄭麗君呼聲高，卻礙於關稅政策與個人意願存有變數，立委沈伯洋近日重回綠營口袋名單，出線機率大增。沈伯洋今（24）日指出，去年開始一直有民眾推薦，就黨而言，傾聽民意都是正常流程，而民進黨有成熟的提名機制，尊重選對會最終決定，相信黨內會推出最強人選。

長者福利攻防童子瑋稱歡迎跟進政見 謝國樑：雙方都有出力

2026基隆市長選戰，現任市長謝國樑對上議長童子瑋。謝今宣布長者福利加碼政策，童回應「歡迎謝國樑市長繼續跟進政見。謝說，雙方對公共議題都可琢磨，可是能夠做到的就是現任市府，他也會把事情做好。

指陳見賢詐賭、詐欺、管訓 徐欣瑩籲撤初選資格：別一屍五命

新竹縣長國民黨內初選激烈，預計周六定勝負。立委徐欣瑩昨拋震撼彈，要求黨中央暫停初選，審查對手陳見賢黑歷史。徐欣瑩今受訪說，據國家檔案局資料，陳見賢並非如他所說吃麵被抓走，而是涉及暴力傷害、涉局詐賭、詐欺等前科，還受一清專案管訓3年，嚴重違反黨內排黑條款，應撤銷參選資格「不希望一屍五命」

家樂福前員工陳彥廷首戰市場掃街 陳宥丞傳承經驗

民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷今上午於三重正義市場展開提名後首場掃街行程，與台北市議員陳宥丞聯合發放面紙文宣、向攤商與民眾拜票。現場互動熱絡，不少民眾報以微笑回應，也有人主動喊加油、與陳彥廷寒暄，氣氛輕鬆。

綠營提新面孔戰百里侯 賴清德「胃口與選票」能兩全？

2026年縣市長選舉時程逼近，民進黨台北市、桃園市長人選目前尚未拍板，其他縣市人選則不乏政壇「新面孔」。這次縣市長及地方議員選舉，被視為是民進黨主席、賴清德總統首任執政的的「期中考」，據了解，賴總統對於由誰批綠營戰袍應戰，心裡有一套想法及理想藍圖，除了希望選戰獲得佳績，也要替綠營尋找中壯世代的「新星」。

蔣萬安穩步推進 綠北市選戰再打「兩岸牌」掀黨內雜音

2026選戰逼近，台北市選情暗潮洶湧，市長蔣萬安爭取連任，民進黨人選卻陷入難產，且究竟要主打什麼牌？也讓綠營苦惱，去年大罷免罷團打「抗中保台」口號結果也是32：0作收，基層憂，民進黨在台北市再賣「芒果乾」，恐怕賣不動，但也有另一派人認為，為了小雞的基本盤，仍要將「兩岸牌」視作民進黨2026的選戰基調之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。