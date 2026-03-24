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羅智強推薦「她」府院黨完整經歷 陪掃東門市場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
郭音蘭攜手立委羅智強到東門市場掃街。記者邱書昱／攝影
郭音蘭攜手立委羅智強到東門市場掃街。記者邱書昱／攝影

立法委員羅智強今早陪同中正萬華北市議員參選人郭音蘭，到東門市場掃街。羅智強曝和郭音蘭很早就認識，更力薦府院黨完整經歷，能夠替在地市民服務。至於該選區參選人、罷免吳沛憶領銜人的李孝亮有雙重國籍、兵役問題，羅則表示沒有評論。

2026九合一選舉

羅智強說，東門市場是位在大安區和中正區交界，他擔任立委和議員期間都會來這裡掃街、選服，這次陪同郭音蘭除了挺年輕人之外，郭的府院黨經歷完整，更熟悉市府業務，也擔任過時任立委的林奕華辦公室主任，所以要前來推薦。

對於中正萬華市議員選情，參選人李孝亮被爆出雙重國籍、兵役問題等。羅智強被問及時僅表示沒有評論。

至於該選區選情，羅智強說，任何選舉都很激烈，這代表人才輩出，不管怎麼說，音蘭都是值得託付的好選擇，郭已經準備好，不僅熟稔地方、市府，也在國民黨替前線戰鬥，希望大家支持，進到市議會幫大家發聲服務。

東門市場會長潘愛玉也到場獻上蒜苗。郭音蘭說，很感謝委員跨區情義相挺，更感謝東門市場攤商們及會長支持，力挺希望為在地服務發聲的年輕人。

東門市場會長潘愛玉（左）也到場獻上象徵當選的蒜苗給郭音蘭（中）。記者邱書昱／攝影
東門市場會長潘愛玉（左）也到場獻上象徵當選的蒜苗給郭音蘭（中）。記者邱書昱／攝影

羅智強 林奕華 吳沛憶 議員

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