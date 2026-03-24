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指陳見賢詐賭、詐欺、管訓 徐欣瑩籲撤初選資格：別一屍五命

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐欣瑩今在立法院受訪。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐欣瑩今在立法院受訪。記者劉懿萱／攝影

新竹縣長國民黨內初選激烈，預計周六定勝負。立委徐欣瑩昨拋震撼彈，要求黨中央暫停初選，審查對手陳見賢黑歷史。徐欣瑩今受訪說，據國家檔案局資料，陳見賢並非如他所說吃麵被抓走，而是涉及暴力傷害、涉局詐賭、詐欺等前科，還受一清專案管訓3年，嚴重違反黨內排黑條款，應撤銷參選資格「不希望一屍五命」

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徐欣瑩今在立法院受訪指出，據國家檔案局資料，認為陳見賢不應該有初選資格，提出三點訴求，呼籲黨中央立即停止初選，因為陳見賢聲稱吃麵突然被抓走，但國家檔案資料顯示，陳見賢有暴力傷害、涉局詐賭、詐欺行為，還受一清專案管訓3年。

徐欣瑩說，第二訴求是希望立刻進行排黑審查，其三若結果屬實應該立即停止初選，撤銷陳見賢的參選資格。她強調，守護住新竹縣陽光政治與新竹縣的藍天，是新竹縣全體縣民、國民黨黨員以及她一直努力的目標，不希望一屍五命的外溢效應。

不過國民黨組發會昨發聲明強調，經查陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。

徐欣瑩指，黨中央用檢肅流氓條例認證陳見賢是流氓，她很納悶國民黨「115年直轄市暨縣市長選舉候選人的提名作業要點」便提及參選資格，黨員如果有上述這種情況，雖然未經法院判決有罪，但是經中央考紀委員會認定是社會公益有害，而且對本黨聲譽有損的，也應予以停權、撤銷黨籍。

至於陳見賢反控徐欣瑩涉賄選，建請考紀會即刻啟動調查。對此，徐欣瑩說，那就是個簡單客廳會，大家宣達裡面的活動，在新竹縣辦了幾百場，根本沒有賄選這回事，如有賄選檢警調早就出手了，反駁指控是抹黑、子虛烏有。

初選 考紀會 排黑條款 徐欣瑩

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