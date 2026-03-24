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替綠出戰北市機率高？沈伯洋：尊重選對會決定 會推最強人選

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／本報資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／本報資料照片

民進黨台北市長人選遲未拍板，儘管行政院副院長鄭麗君呼聲高，卻礙於關稅政策與個人意願存有變數，立委沈伯洋近日重回綠營口袋名單，出線機率大增。沈伯洋今（24）日指出，去年開始一直有民眾推薦，就黨而言，傾聽民意都是正常流程，而民進黨有成熟的提名機制，尊重選對會最終決定，相信黨內會推出最強人選。

2026九合一選舉

沈伯洋說，當前他還是民進黨團幹部，現階段仍盼政院版軍購條例能順利過關，才是眼前最重要的事。

民進黨選對會成員、黨團幹事長莊瑞雄指出，首都提名是重中之重，不用太急，2022年民進黨台北市長候選人陳時中值到當年7月10日才提名，桃園更晚，「六都各黨人選不會是阿貓阿狗，一定都是強棒」，他們對沈都有期待，但沈本人已說得如此保守，他也不清楚最後會是誰，就拭目以待。

莊瑞雄更打趣指出，這題問沈「不準」，啦，「我都準備幫他募款了」，接下來可以觀察沈伯洋出現頻率高不高，他觀察沈回應媒體的內容，「何止是選首都市長的料，選什麼都可以了」。

陳時中 鄭麗君 莊瑞雄 沈伯洋 台北市選舉

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