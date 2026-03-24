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家樂福前員工陳彥廷首戰市場掃街 陳宥丞傳承經驗

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（左）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（左）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影

民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷今上午於三重正義市場展開提名後首場掃街行程，與台北市議員陳宥丞聯合發放面紙文宣、向攤商與民眾拜票。現場互動熱絡，不少民眾報以微笑回應，也有人主動喊加油、與陳彥廷寒暄，氣氛輕鬆。

2026九合一選舉

掃街過程中，雖陳彥廷拜票稍顯生疏，但陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動，也多次主動向攤商介紹這位「新人」，互動頻繁，兩人一邊掃街一邊交流，展現黨內前輩帶領新人的合作氛圍。

陳彥廷被問及先前接受黨內口條表達能力的「特訓班」訓練的成效時，指出除了加強口條外，更著重在表達方式的調整，學習如何整理想法、讓內容講得更順暢。他說，自己平時也會透過錄影檢視表現，「看自己哪裡講得不順，再去修正」，認為對提升表達能力相當有幫助。

他也坦言，自己過去較缺乏掃街經驗、個性較為怕生，因此特別感謝陳宥丞陪同指導，笑說對方是「大前輩」，希望能從實際互動中學習與民眾接觸的方式。

對於民眾黨在雙北市長選戰布局，陳彥廷表示，尊重黨中央最終決定，雖仍期盼由黨主席黃國昌出線參選，但若由國民黨出線也會全力支持。

陳宥丞則指出，民眾黨長期面臨「沒有母雞外溢效應」的挑戰，支持者多為年輕、中產與高知識族群，但投票率相對不穩，若雙北最終沒有市長候選人，確實可能面臨投票率壓力。他認為，除了候選人自身努力外，也須發展聯合競選策略，讓選民看見候選人，「像今天這樣互相陪同掃街，就是一種可以參考的模式」。

針對是否與國民黨合作，陳宥丞表示，現階段仍以整合黨內步調為優先，「先把自己腳步踩穩，再來談合作」，強調會採取循序漸進方式推動，不會躁進。

對於黨內聲量議題，陳宥丞認為，市長層級確實需要關注聲量，但議員選戰仍以地方經營為主，「是接地氣的比賽」，強調選戰才剛開始，仍有翻轉空間。

雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（左）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（左）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影

雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（右二）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞（右一）時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（右二）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞（右一）時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影

民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷（左）今上午於三重正義市場展開提名後首場掃街行程，台北市議員陳宥丞陪同拜票。記者張策／攝影
民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷（左）今上午於三重正義市場展開提名後首場掃街行程，台北市議員陳宥丞陪同拜票。記者張策／攝影

雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（左）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（左）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影

民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷（右）今上午於三重正義市場展開提名後首場掃街行程，台北市議員陳宥丞陪同拜票。記者張策／攝影
民眾黨三重、蘆洲區市議員參選人陳彥廷（右）今上午於三重正義市場展開提名後首場掃街行程，台北市議員陳宥丞陪同拜票。記者張策／攝影

雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（右二）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞（右一）時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（右二）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞（右一）時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影

雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（右）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影
雖三重蘆洲市議員參選人陳彥廷（右）拜票稍顯生疏，但台北市議員陳宥丞時常在旁分享經驗、協助陳彥廷與民眾互動。記者張策／攝影

民眾黨 三重 黃國昌 陳彥廷 議員

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