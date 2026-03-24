觀察站／徐欣瑩「震撼彈」埋伏筆？

新竹縣長藍營初選最後衝刺，周六定勝負，立委徐欣瑩昨拋出震撼彈，要求黨中央暫停初選，呼籲審查對手陳見賢的黑歷史。徐已非首度挑戰黨內機制，政壇觀察，徐在初選前夕又出招，恐為初選後脫黨參選預留伏筆。一旦藍營分裂讓竹縣長選舉變「三腳督」，勝負將難料。

陳見賢、徐欣瑩爭取國民黨提名，從協商初期就火花四射。徐欣瑩呼籲全民調決勝負，更抨擊民調、黨員投票的七三制，因陳擔任黨部主委恐釀「球員兼裁判」風險。雙方你來我往，愈接近投票日廝殺愈烈，也讓各自支持者裂痕擴大。

徐欣瑩支持者認為，徐捍衛初選公平性，儘管陳見賢已辭去主委，但程序未必真正公正。不過，陳見賢支持者認為，徐多次強調「程序不公」，目的在為初選結果若不利於己，保留出走空間，藉此尋求中間選民認同，為未來脫黨參選鋪路。

這場藍營初選，雙方各有優勢，徐欣瑩有國會資源加持，空戰聲量與知名度占優勢；陳見賢長期深耕地方組織，陸戰實力穩固。藍營基層早已憂心，兩人殺到刀刀見骨，一旦初選後未能迅速整合，藍營選舉能量恐提前消耗，綠營隔岸觀火，可趁藍營分裂擴大優勢。

相較於陳見賢明確表態「絕不脫黨參選」，徐欣瑩對脫黨話題未置一詞，如今喊話「暫停初選」，更加深地方揣測。竹縣本是「藍天」，但綠營尚未推派縣長參選人，藍營二人相爭已現裂痕，後續若因藍營分裂上演「三腳督」，國民黨將面臨極大挑戰。