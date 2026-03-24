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藍營竹縣內鬥…徐欣瑩喊停初選 陳見賢秀良民證自清

聯合報／ 記者郭政芬鄭媁／連線報導
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢（右）與立委徐欣瑩（左）競爭。圖／聯合報系資料照片 郭政芬
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢（右）與立委徐欣瑩（左）競爭。圖／聯合報系資料照片 郭政芬

國民黨新竹縣長初選前夕，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩廝殺激烈。有臉書粉專近日貼出陳見賢相關文件，指控陳早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，徐欣瑩昨疾呼黨中央暫停初選，應以更高的道德標準面對排黑原則。陳見賢透過競辦出示「良民證」，反批是選舉奧步，徐若無意遵守制度應退選。

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針對徐欣瑩的陳述，國民黨中央昨回應，經查，陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。

國民黨組發會指出，「檢肅流氓條例」已於二○○九年被釋字第六三六號宣告違憲，國民黨黨章亦於二○二○年九月通過第卅六條修正案，關於「黨員違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先停止黨權處分，立即喪失參加黨內初選資格，並不得由本黨提名」，其中，「檢肅流氓條例」已刪除。

國民黨預定明起三天，進行徐欣瑩、陳見賢初選電話民調，周六黨員投票。兩人近月來攻防激烈，有政治性臉書粉專前晚貼文，上傳多張國家發展委員會檔案管理局的解密檔案文件，內容為一九八五年間，具黑道背景的陳見賢涉及傷害、詐賭等事件，質疑陳沒資格登記參加初選。

疑似陳見賢「黑歷史」文件在網路流傳，引發熱議。徐欣瑩昨下午在臉書發文，呼籲黨中央立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。徐直言，鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，若考紀會查證屬實，應撤銷陳的提名登記資格，並重申國民黨「排黑」堅定立場。

陳見賢競選辦公室回應，當年「一清專案」未經法院正當審判程序，違反憲法人身自由保障，是白色恐怖的延續，且此案最後無罪、不起訴；競辦並秀出陳見賢的良民證，顯示無犯罪紀錄，重申陳具備合法參選資格。

對於黨中央稱陳見賢未違反黨章，徐競辦表示，盼黨中央及考紀會以更高道德標準面對排黑條款，而非停留在法律最低門檻。

考紀會 徐欣瑩 國民黨 陳見賢

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