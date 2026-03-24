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綠誰選北市長 吳思瑤：鄭麗君首選

聯合報／ 記者黃婉婷洪子凱／台北報導

民進黨台北市長人選卡關，民進黨秘書長徐國勇昨邀台北市黨公職，傾聽基層意見。據悉，會中確立人選愈快底定愈好、行政院副院長鄭麗君是第一人選。民進黨發言人吳崢說，「關於提名人選選項又收斂一些，相信很快會有結果」。

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民進黨北市議員初選落幕，基層戰隊成形，要派誰對戰尋求連任的蔣萬安，人選至今未定。徐國勇昨召集的這場會議談了一個半小時，基層也向黨中央表達，盼能加速提名時程。

綠委吳思瑤表示，「大家已列成一個戰鬥團隊，隊形也擺好了，需要趕快產出這位領頭羊」。

但吳思瑤也說，基層也能體諒選舉必須基於個人意願及國家關稅談判進展，即使期待鄭麗君披戰袍，也要理解關稅談判對國家的重要性，因此陷入兩難。

除了鄭麗君外，吳思瑤說，包括她自己、王世堅、立委沈伯洋及已表達參選意願的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，都在昨天討論名單中，被提及最多次的仍是鄭麗君。徐國勇會中說明，今年縣市長提名進度比過往提前，希望基層再給黨中央最後徵詢與討論空間。

王世堅及民進黨北市黨部主委張茂楠會後也稱，會中幾乎一致推薦鄭麗君。

張茂楠表示，若鄭麗君因關稅問題有其他考量，大家一致認為王世堅是最好人選，起碼能困住蔣萬安，使其無法到全國輔選。

但是王世堅表示，不應該再有第二或第三人選，應集中全力，請託鄭麗君參選。

對民進黨討論北市長人選，蔣萬安說，他全力專注市政，在教育、交通、居住等方面，都會持續努力。

沈伯洋 蔣萬安 王世堅

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