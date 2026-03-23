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指「發生嚴重違反財政紀律情事」 馬英九基金會：將送司法調查

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國民黨提陳見賢初選資格無虞 徐欣瑩競辦：排黑應高於法律門檻

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩委員提出三項要求，是希望黨能用符合社會大眾所期待的更高道德標準面對排黑原則，而不是只停留在法律最低門檻。圖／本報資料照片
徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩委員提出三項要求，是希望黨能用符合社會大眾所期待的更高道德標準面對排黑原則，而不是只停留在法律最低門檻。圖／本報資料照片

立委徐欣瑩今天在臉書發文表示，要求考紀會應主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽的行為進行實質審查；國民黨組發會回應經查陳見賢並無違反黨章，符合初選參加資格。對此，徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩委員提出三項要求，是希望黨能用符合社會大眾所期待的更高道德標準面對排黑原則，而不是只停留在法律最低門檻。「形式合格」，而是「真正值得信任的候選人」。

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對於徐欣瑩的訴求，國民黨組發會今天下午回應，「檢肅流氓條例」已於98年於釋字第636號宣告違憲，本黨黨章亦於109年9月6日第20屆第4次全國代表大會通過第36條關於「黨員違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例......等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參加黨內初選資格，並不得由本黨提名」之條文修正案。今針對徐委員之陳訴，經查，陳見賢副縣長並無違反黨章，符合初選參加資格。

徐欣瑩辦公室回應，對於組發會依黨章所做的程序認定，予以尊重，但這次問題的核心，不只是「有沒有違反黨章」，而是候選人對過去是否誠實面對、是否符合社會對政治人物的基本信任。

徐欣瑩辦公室說，根據「中國國民黨115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名作業要點」第五點有關提名資格，明示「黨員有上述各款情事（違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法或貪污治罪條例），其案情雖未經法院判決有罪，惟經中央考核紀律委員會認定對社會公義有害，對本黨聲譽有損，予以停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍處分者，亦同。」

因此建請黨中央及考紀會遵循黨內規定，並依上開條文，針對陳見賢相關公開資料所指涉的事實進行審查，以維護國民黨之聲譽及形象。

徐欣瑩辦公室說，一清檔案是國家檔案，社會質疑的是內容真實性與是否有隱匿情形，這部分目前並未得到任何回應。徐欣瑩稍早於臉書上提出三項要求，是希望黨能用符合社會大眾所期待的更高道德標準面對排黑原則，而不是只停留在法律最低門檻。選民要的不是「形式合格」，而是「真正值得信任的候選人」。

陳見賢 徐欣瑩 考紀會 洗錢防制法

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