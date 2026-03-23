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藍竹縣長初選倒數…林為洲控行政不中立 藍地方黨部：再攻擊就啟動黨紀

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
國民黨立法院黨團舉行「揪出阮昭雄涉嫌不違背職務行賄罪，政風處護短」記者會，立委林為洲（圖）批評，相關部門掩護旅行社主動升級機票涉嫌圖利之行為。圖／本報資料照片
國民黨立法院黨團舉行「揪出阮昭雄涉嫌不違背職務行賄罪，政風處護短」記者會，立委林為洲（圖）批評，相關部門掩護旅行社主動升級機票涉嫌圖利之行為。圖／本報資料照片

藍營新竹縣長將於本周六投票，立委徐欣瑩和副縣長陳見賢殺得刀刀見骨，國民黨新竹縣黨部今天發出聲明稿，認為前立委林為洲在群組中分享影片，不實指控縣黨部，更散播稱黨部行政不中立，縣黨部呼籲停止一切不實指控與惡意攻擊行為，否將即刻啟動黨紀程序，移請中央黨部考紀會處分。對此，記者致電詢問林為洲，尚無回應。

2026九合一選舉

竹縣國民黨黨部今天發出聲明稿與圖片，針對影片內容提到「黨員名冊不給拿」、「行政不中立」。黨部回應，依造黨規都有提供黨員名條及電話給雙方候選人，但林為洲在許多地方群組分享影片，不實指控且散播縣黨部行政不中立，黨部已向國民黨中央報告。

黨部指出，國民黨2026年直轄市長暨縣市長候選人提名作業，所有參與同志均已簽署「候選人提名登記公約」，明確承諾不得惡意攻訐、不得損害黨譽。當前相關言行，已非單純選舉攻防，而是對制度的公然挑戰與踐踏。經初步掌握，各種不實內容，具有明顯操作痕跡，包含刻意放大個案、斷章取義，甚至疑似有組織性散布之情形；此類行為已經嚴重傷害黨部信譽。

對此，竹縣國民黨黨部要求相關人士：即刻停止一切不實指控與惡意攻擊行為。若仍持續散布不實訊息，對於違反公約第3條、第4條行為（損害黨譽、惡意攻訐同志），將即刻啟動黨紀程序，移請中央黨部考紀會處分。

黨部強調，國民黨當前面對關鍵選戰，最不需要的就是內部消耗。任何試圖透過「謠言操作取代正當競爭」的行為，最終傷害的不是個人，而是整體支持者的信任與政黨的未來。呼籲全體黨員與支持者，理性判讀所有資訊來源，拒絕成為錯誤假訊息的擴散者，以免觸法遭受法律制裁。黨員投票制度是本黨最重要的民主資產，堅決不容被操弄與污染。

黨部再次嚴正重申：初選可以競爭，但不容造假；立場可以不同，但不得傷害團結。任何跨越底線者，必將追究到底，予以處置。

縣黨部指控，前立委林為洲在群組中分享影片，有提到名冊不給拿的問題。圖／黨部提供
縣黨部指控，前立委林為洲在群組中分享影片，有提到名冊不給拿的問題。圖／黨部提供

縣黨部指控，前立委林為洲在群組中分享影片，認為縣黨部行政不中立，呼籲停止一切不實指控與惡意攻擊行為。圖／黨部提供
縣黨部指控，前立委林為洲在群組中分享影片，認為縣黨部行政不中立，呼籲停止一切不實指控與惡意攻擊行為。圖／黨部提供

徐欣瑩 林為洲 陳見賢

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