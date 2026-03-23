徐欣瑩呼籲啟動排黑審查 國民黨：陳見賢符合初選參加資格

新竹縣藍營初選選情激烈，新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩下午急喊暫停初選並啟動排黑審查。對此，陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分，包含徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，建請考紀會即刻啟動調查，針對相關惡意抹黑，已委請律師提告。呼籲徐欣瑩若無意遵守制度，造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。

2026-03-23 16:01