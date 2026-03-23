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徐欣瑩呼籲啟動排黑審查 國民黨：陳見賢符合初選參加資格
國民黨新竹縣長黨內初選周六舉行黨員投票，預計當天新竹縣長人選將出爐。立委徐欣瑩今下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。國民黨表示，經查，新竹縣副縣長陳建賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。
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徐欣瑩指出，基於她對黨的忠誠與對選民的負責，呼籲考紀會主動調閱資料，針對陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽之行為實質審查；若查證無誤，應立即撤銷陳見賢的提名登記資格。
國民黨組發會表示，「檢肅流氓條例」已於98年於釋字第636號宣告違憲，國民黨黨章亦於109年9月6日第20屆第4次全國代表大會通過第36條文修正案，關於「黨員違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪，經法院第一審判處有罪者，應予以先行停止黨權處分，立即喪失參加黨內初選資格，並不得由本黨提名」，其中，「檢肅流氓條例」也在該修正案因應釋憲案刪除。
國民黨表示，針對徐欣瑩的陳訴，經查，陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。
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