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台中市長初選民調衝刺 楊瓊瓔車掃「從成功路到勝利路」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路。記者游振昇／攝影
國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天下午車隊掃街全力衝刺，下午從后里區成功路出發，經神岡、大雅等地，最後抵達潭子區勝利路。楊團隊表示，掃街路線選定后里成功路至潭子勝利路，取其台語諧音「乎你成功、邁向勝利」，象徵參選台中市長的決心與信念。

2026九合一選舉

楊瓊瓔車隊掃街，台中市議員陳本添、邱愛珊、羅永珍、吳呈賢、賴朝國等人陪同，結合多位在地里長站上宣傳車，沿街向民眾揮手致意、爭取支持。

楊瓊瓔車隊掃街今天首日5個半小時，楊瓊瓔表示，距離初選電話民調時間已近，現階段將透過密集掃街與市民面對面接觸，爭取更多認同。

楊瓊瓔團隊表示，後續將持續規劃各區車隊掃街行程，透過密集拜票與地方互動，凝聚支持力量、衝刺聲量，迎戰將到的初選電話民調，力拚出線。

國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路。記者游振昇／攝影
國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路。記者游振昇／攝影
國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路。記者游振昇／攝影

國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路，支持者比讚為她加油。記者游振昇／攝影
國民黨下屆台中市長人選將展開初選電話民調，立委楊瓊瓔今天啟動車隊掃街全力衝刺，下午3時從后里區成功路出發，到潭子區勝利路，支持者比讚為她加油。記者游振昇／攝影

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