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何欣純演講談女性從政心路歷程 與蕭美琴合影兩人年輕模樣曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今出席「春季女青培力營」活動並演講。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今出席「春季女青培力營」活動並演講。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今出席「春季女青培力營」活動演講時，秀出年輕時和蕭美琴副總統的合照，表示當時蕭美琴當時是民進黨駐美辦事處的工作人員，她則因為申請赴美國會研習，而與蕭美琴結識。這張照片也讓蕭美琴和何欣純年輕時的模樣曝光。

2026九合一選舉

「春季女青培力營」由台中市議員謝家宜舉辦，何欣純受邀發表演講談女性在從政心路歷程，活動同時邀請立委吳沛憶、立委張雅琳和前行政院副發言人謝子涵一同擔任講師與學員分享政治工作點滴。

何欣純說，她的家中長輩較傳統，多少有些重男輕女，因此她常有「為什麼女生會被忽略」的疑問，抱著這樣的疑問，因此前往英國約克大學修讀婦女研究。希望對女性社會困境、育兒和職場權益有更深入的了解。

她也在這樣的背景下，初次當選台中縣議員後積極保障婦女權益，包含推動成立家暴服務中心、單親諮詢專線、引進專業社工等，完善台中對女性的照顧，而在那個時代對於女性議題多數的從政者是不了解的。

何欣純在演講結尾中，鼓勵現場年輕學員勇敢嘗試各種可能，並表示政治很複雜，但她的心法就是「純」字。因為面對公共事務的專業，女性參政的不容易，抱持著最純粹的心、正直的想法和服務的精神，才能夠讓她走到現在。

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今出席「春季女青培力營」活動演講時，秀出年輕時和蕭美琴副總統（前排左三）的合照。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今出席「春季女青培力營」活動演講時，秀出年輕時和蕭美琴副總統（前排左三）的合照。圖／何欣純提供

何欣純 蕭美琴 吳沛憶 台中 女性 演講

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