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綠北桃人選卡關？民進黨選對會稱人選逐步收斂 4月初有望明朗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨北、桃市長人選卡關多時，民進黨選對會今日仍未做出結論。記者黃婉婷／攝影
民進黨北、桃市長人選卡關多時，民進黨選對會今日仍未做出結論。記者黃婉婷／攝影

民進黨北、桃市長人選卡關多時，民進黨選對會今日仍未做出結論。民進黨發言人吳崢會後轉述，今日主要針對未提名縣市做大體討論，其中桃園市人選已「相當具體」，台北市人選「又收斂一些」，秘書長徐國勇期盼加緊處理，推估下次選對會（4月7日）將有具體結果。

2026九合一選舉

民進黨持續布局2026年地方選舉，吳崢指出，今日選對會成員持續針對未提名縣市展開大體討論，聚焦最後階段幾位人選的綜合斟酌，據他了解，下次選對會開會將有具體結論產生；此外，選對會今天接到檢舉，包含桃園市議員參選人疑似涉及賄選，此案將建請中執會暫緩提名，且送中評會進行相關調查。

針對台北市長人選布局，民進黨秘書長徐國勇今天上午邀台北市黨公職座談，傾聽基層意見，據了解，會中達成三項共識，包括人選愈快底定愈好、行政院副院長鄭麗君是第一人選，以及人選要對比出台北市長蔣萬安政策上的「空」。吳崢指出，經過這場會議後，關於提名人選又「收斂」了一些，相信很快會有結論出來。

桃園市長方面，日前傳出法務部次長黃世杰將出戰，吳崢表示，選對會委員已討論到「相當具體」的階段了，很快會有消息出來。

與會人數轉述，由於黃世杰仍有政務需要交接，還需要一點時間，但桃園人選相對台北市更具體；今日會上也提及，台北市長潛在人選中，包括立委吳思瑤、王世堅都已明確在上午會議中表達沒有參選意願，整體進度仍有推進。

至於下一次選對會是否就能完成北、桃人選提名？吳崢說，他無法代表選對會先行預告，但就他在會中感受的氛圍與進度，「很快就會有具體結論」。針對整體提名時程預計在何時定案，他說，秘書長徐國勇會中表達，會加緊處理，接下來幾個禮拜，會看到具體進度推動。

民進黨 法務部 布局 徐國勇

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