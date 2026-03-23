竹縣藍營初選互槓…徐欣瑩喊暫停排黑 陳見賢批造謠：不守制度應退選

新竹縣藍營初選選情激烈，新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩下午急喊暫停初選並啟動排黑審查。對此，陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分，包含徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，建請考紀會即刻啟動調查，針對相關惡意抹黑，已委請律師提告。呼籲徐欣瑩若無意遵守制度，造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。

陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩涉嫌賄選醜聞，啟動黨紀調查，據媒體報導，徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，此舉已公然踐踏國民黨清廉選舉核心價值。若不嚴懲，將動搖社會對國民黨的信任基礎。建請考紀會即刻啟動調查，若涉及違反選罷法及黨規之實，應取消其初選資格，以維護制度尊嚴。

陳見賢競辦說，徐欣瑩為遂行個人政治利益，長期散布不實資訊，對黨內同志進行惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。針對其近期一連串毀謗行徑，已正式委請律師提起訴訟，必將透過司法途徑追究到底，絕不寬貸，務使造謠者承擔法律後果。

最後是，徐欣瑩於登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」約定，片面毀約，違背初選規範，已失去參選資格。此舉更暴露其視黨紀為無物、視政黨為工具之心態。自去年底以來，其屢次公開挑戰國民黨，種種行徑已證明其對本黨毫無忠誠感可言。

陳見賢競辦呼籲徐欣瑩若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害本黨且撕裂團結的政治操作。同時，陳見賢具備合法參選資格，始終遵照黨章參與初選，未來將持續堅守國民黨制度、嚴格遵守初選規定，全力爭取國民黨提名參選新竹縣長。