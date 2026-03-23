快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣藍營初選互槓…徐欣瑩喊暫停排黑 陳見賢批造謠：不守制度應退選

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分。圖／本報資料照片
陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分。圖／本報資料照片

新竹縣藍營初選選情激烈，新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩下午急喊暫停初選並啟動排黑審查。對此，陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分，包含徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，建請考紀會即刻啟動調查，針對相關惡意抹黑，已委請律師提告。呼籲徐欣瑩若無意遵守制度，造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。

2026九合一選舉

陳見賢競選辦公室指出，徐欣瑩涉嫌賄選醜聞，啟動黨紀調查，據媒體報導，徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，此舉已公然踐踏國民黨清廉選舉核心價值。若不嚴懲，將動搖社會對國民黨的信任基礎。建請考紀會即刻啟動調查，若涉及違反選罷法及黨規之實，應取消其初選資格，以維護制度尊嚴。

陳見賢競辦說，徐欣瑩為遂行個人政治利益，長期散布不實資訊，對黨內同志進行惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。針對其近期一連串毀謗行徑，已正式委請律師提起訴訟，必將透過司法途徑追究到底，絕不寬貸，務使造謠者承擔法律後果。

最後是，徐欣瑩於登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」約定，片面毀約，違背初選規範，已失去參選資格。此舉更暴露其視黨紀為無物、視政黨為工具之心態。自去年底以來，其屢次公開挑戰國民黨，種種行徑已證明其對本黨毫無忠誠感可言。

陳見賢競辦呼籲徐欣瑩若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害本黨且撕裂團結的政治操作。同時，陳見賢具備合法參選資格，始終遵照黨章參與初選，未來將持續堅守國民黨制度、嚴格遵守初選規定，全力爭取國民黨提名參選新竹縣長。

徐欣瑩 陳見賢 國民黨 考紀會 新竹縣

延伸閱讀

國家檔案揭露陳見賢「黑歷史」？陳競辦秀「良民證」批選舉奧步

藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

守護藍天…徐欣瑩要竹縣推強棒 陳見賢喊團結

相關新聞

國家檔案揭露陳見賢「黑歷史」？陳競辦秀「良民證」批選舉奧步

2026年新竹縣長廝殺激烈，有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。對此，陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

李孝亮爆雙重國籍35歲未當兵...李彥秀：選民心裡自有一把尺

爭取國民黨北市中正萬華區初選的李孝亮，近期又遭爆出具有加拿大雙重國籍，且尚未服兵役。爭取港湖提名的青年部前主任陳冠安說，該怎麼辦就怎麼辦，服兵役是應盡義務；立委李彥秀也表示，黨對從政同志都有清楚規範，選民心裡也都自有一把尺。

北市選將遲未出爐...徐國勇邀綠基層給意見 小雞力拱鄭麗君

民進黨2026年台北市人選遲遲未定，民進黨秘書長徐國勇今（23）日邀台北市黨公職座談，傾聽基層意見。民進黨立委吳思瑤會後轉述指出，北市戰鬥團隊成形，就等領頭羊出場，而行政院副院長鄭麗君仍是首選，盼黨中央加速提名時程。

藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

新竹縣藍營初選將於本周六舉行黨員投票，預計當天新竹縣長人選將出爐。立委徐欣瑩今天下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。

綠北桃人選卡關？民進黨選對會稱人選逐步收斂　4月初有望明朗

民進黨北、桃市長人選卡關多時，民進黨選對會今日仍未做出結論。民進黨發言人吳崢會後轉述，今日主要針對未提名縣市做大體討論，其中桃園市人選已「相當具體」，台北市人選「又收斂一些」，秘書長徐國勇期盼加緊處理，推估下次選對會（4月7日）將有具體結果。

竹縣藍營初選互槓…徐欣瑩喊暫停排黑 陳見賢批造謠：不守制度應退選

新竹縣藍營初選選情激烈，新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩下午急喊暫停初選並啟動排黑審查。對此，陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分，包含徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，建請考紀會即刻啟動調查，針對相關惡意抹黑，已委請律師提告。呼籲徐欣瑩若無意遵守制度，造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。