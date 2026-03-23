快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

藍嗆抹黑李四川 新北議會民進黨團：候選人本就該接受檢驗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召陳永福（右二）、副總召李倩萍芳（左二）、幹事長周雅玲（左一）、書記長李宇翔（右一）。本報資料照片
新北市議會民進黨團總召陳永福（右二）、副總召李倩萍芳（左二）、幹事長周雅玲（左一）、書記長李宇翔（右一）。本報資料照片

國民黨新北市長候選人李四川因與地方人士合影，被影射與幫派份子會面。新北市議會國民黨團今天大動作舉行記者會斥責民進黨新北市長參選人蘇巧慧抹黑，民進黨團總召陳永福表示，身為公眾人物、市長候選人本身就要受大眾的檢驗，與誰來往、踏足何地社會有疑問解釋釐清即可，而非面對民眾檢驗時國民黨就出來說是造謠抹黑，是非之地是非之人都是李四川自己的選擇，民眾的檢視也在意料之中，身為民代抹黑民眾造謠大可不必。

2026九合一選舉

黨團副召李倩萍指出，侯友宜擔任八年市長，2024年提興建大巨蛋，選址從「5選1」到現在「2選1」，擠牙膏式選址大家看在眼裡，李四川主張大巨蛋應具備捷運與高鐵等交通條件，但事實上具備條件的板橋早已被侯市府否決，侯、李兩人對重大建設的邏輯不一，顯示國民黨內部的政策協調出現落差；即便有張其強作為溝通橋樑，李四川顯然尚未完全掌握市府現階段的選址核心思維。

黨團幹事長周雅玲表示，對新北市民有利的政策，本來就應該被支持。民進黨團早在2023年就提出免費營養午餐的提案，但當時選擇擱置、不做評估的，正是侯市府。蘇巧慧在投入市長選舉時，將這項不分藍綠早已在議會多次提出的政策納為政見，並不突兀。如今李四川也表態願意評估免費營養午餐，這當然是好事，既然方向一致、對市民有益，實在看不出有什麼好批評的；真正該被檢視的，是過去為何遲遲不作為？

書記長李宇翔表示，沒有核安就沒有核電，一直都是新北市民最大的公約數。目前政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，離重啟的階段還相當漫長，而蘇巧慧委員與賴清德總統對於核能的立場也是一致，即「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三項原則缺一不可，何來被「賴清德打臉」一說 ?

李四川 新北 蘇巧慧 營養午餐 民進黨團

延伸閱讀

李四川同框地方人士遭影射 藍營民代批看圖編故事

出席代表會聯誼被抹黑 李四川競辦：與會多人都是蘇縣長時期的代表

李四川被爆見天道盟人士 議員：該場是中和歷屆代表聯誼餐會

新北大巨蛋選址受關注 蘇巧慧：支持落腳樹林、仍須完整評估

相關新聞

國家檔案揭露陳見賢「黑歷史」？陳競辦秀「良民證」批選舉奧步

2026年新竹縣長廝殺激烈，有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。對此，陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

李孝亮爆雙重國籍35歲未當兵...李彥秀：選民心裡自有一把尺

爭取國民黨北市中正萬華區初選的李孝亮，近期又遭爆出具有加拿大雙重國籍，且尚未服兵役。爭取港湖提名的青年部前主任陳冠安說，該怎麼辦就怎麼辦，服兵役是應盡義務；立委李彥秀也表示，黨對從政同志都有清楚規範，選民心裡也都自有一把尺。

北市選將遲未出爐...徐國勇邀綠基層給意見 小雞力拱鄭麗君

民進黨2026年台北市人選遲遲未定，民進黨秘書長徐國勇今（23）日邀台北市黨公職座談，傾聽基層意見。民進黨立委吳思瑤會後轉述指出，北市戰鬥團隊成形，就等領頭羊出場，而行政院副院長鄭麗君仍是首選，盼黨中央加速提名時程。

藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

新竹縣藍營初選將於本周六舉行黨員投票，預計當天新竹縣長人選將出爐。立委徐欣瑩今天下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。

綠北桃人選卡關？民進黨選對會稱人選逐步收斂　4月初有望明朗

民進黨北、桃市長人選卡關多時，民進黨選對會今日仍未做出結論。民進黨發言人吳崢會後轉述，今日主要針對未提名縣市做大體討論，其中桃園市人選已「相當具體」，台北市人選「又收斂一些」，秘書長徐國勇期盼加緊處理，推估下次選對會（4月7日）將有具體結果。

竹縣藍營初選互槓…徐欣瑩喊暫停排黑 陳見賢批造謠：不守制度應退選

新竹縣藍營初選選情激烈，新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩下午急喊暫停初選並啟動排黑審查。對此，陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分，包含徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，建請考紀會即刻啟動調查，針對相關惡意抹黑，已委請律師提告。呼籲徐欣瑩若無意遵守制度，造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。