藍嗆抹黑李四川 新北議會民進黨團：候選人本就該接受檢驗

國民黨新北市長候選人李四川因與地方人士合影，被影射與幫派份子會面。新北市議會國民黨團今天大動作舉行記者會斥責民進黨新北市長參選人蘇巧慧抹黑，民進黨團總召陳永福表示，身為公眾人物、市長候選人本身就要受大眾的檢驗，與誰來往、踏足何地社會有疑問解釋釐清即可，而非面對民眾檢驗時國民黨就出來說是造謠抹黑，是非之地是非之人都是李四川自己的選擇，民眾的檢視也在意料之中，身為民代抹黑民眾造謠大可不必。

黨團副召李倩萍指出，侯友宜擔任八年市長，2024年提興建大巨蛋，選址從「5選1」到現在「2選1」，擠牙膏式選址大家看在眼裡，李四川主張大巨蛋應具備捷運與高鐵等交通條件，但事實上具備條件的板橋早已被侯市府否決，侯、李兩人對重大建設的邏輯不一，顯示國民黨內部的政策協調出現落差；即便有張其強作為溝通橋樑，李四川顯然尚未完全掌握市府現階段的選址核心思維。

黨團幹事長周雅玲表示，對新北市民有利的政策，本來就應該被支持。民進黨團早在2023年就提出免費營養午餐的提案，但當時選擇擱置、不做評估的，正是侯市府。蘇巧慧在投入市長選舉時，將這項不分藍綠早已在議會多次提出的政策納為政見，並不突兀。如今李四川也表態願意評估免費營養午餐，這當然是好事，既然方向一致、對市民有益，實在看不出有什麼好批評的；真正該被檢視的，是過去為何遲遲不作為？

書記長李宇翔表示，沒有核安就沒有核電，一直都是新北市民最大的公約數。目前政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，離重啟的階段還相當漫長，而蘇巧慧委員與賴清德總統對於核能的立場也是一致，即「核安無虞、核廢有解、社會有共識」三項原則缺一不可，何來被「賴清德打臉」一說 ?