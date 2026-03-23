前老闆李彥秀陪領表 陳冠安引蔣經國名言爭取國民黨北市議員提名

2026北市議員選舉，民進黨已經完成黨內初選，國民黨則是今天起開放第一階段領表登記，擔任十年幕僚的青年部前主任陳冠安今天在前老闆李彥秀的陪同下，赴市黨部領表，李彥秀讚陳冠安滿滿戰力，並表示「這次輪到我來抬轎，一定全力輔選。」

陳冠安今天也引經國先生的一句話，「一切都要以國家利益為前提、以人民福利為依歸」，作為黨內提名的從政初衷，並且表示這也是李彥秀教導他的，一定會為港湖做事，為大家服務。

陳冠安今天下午赴市黨部領表，國民黨會在港湖提名五席，如果新人僅有陳冠安，將不用辦理初選。

陳冠安說，他從三個月前就啟動港湖百萬步計畫，現在已經走遍港湖59個里，累積130萬步、800公里，已經可以繞台灣一圈，透過一步一腳印，看到很多港湖鄉親要解決的問題，下一步會提出政見，希望用具體行政、政見，讓港湖更好。

李彥秀說，包括市長蔣萬安還有她，都會極力輔選提名的黨候選人，陳冠安過去都是抬轎、配角，這次終於是主角，包括擔任她、羅智強、江啟臣、柯志恩等的幕僚，後來在黨中央青年部，具有滿滿戰力。透過陳的參選，讓國民黨在港湖有更多新的活力。

國民黨青年部前主任陳冠安今天在前老闆李彥秀的陪同下，赴市黨部領表，李彥秀讚陳冠安滿滿戰力，並表示「這次輪到我來抬轎，一定全力輔選。」記者林麗玉／攝影