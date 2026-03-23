快訊

紐約拉瓜迪亞機場客機撞消防車重大事故！機上共76人 傳正副機師身亡

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

德黑蘭突大停電傳爆炸！伊朗革命衛隊報復清單驚見這國核電廠

聽新聞
0:00 / 0:00

國家檔案揭露陳見賢「黑歷史」？陳競辦秀「良民證」批選舉奧步

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳見賢辦公室拿出「警察刑事紀錄證明」，澄清陳見賢並無犯罪記錄。圖／陳見賢辦公室提供
陳見賢辦公室拿出「警察刑事紀錄證明」，澄清陳見賢並無犯罪記錄。圖／陳見賢辦公室提供

2026年新竹縣長廝殺激烈，有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。對此，陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

2026九合一選舉

陳見賢競辦表示，陳見賢有「良民證」，「一清專案」未經法院正當審判程序，違反憲法第8條人身自由保障的侵害，是白色恐怖的延續，也確定此案是因此無罪不起訴。把當年戒嚴時期的違法事件，拿到40年後的今天，當成一個人的政治評價，這是嚴重「歷史錯置」，都是選舉奧步、毫無人性。公理自在人心，法律將還原事實真相，支持者也定會還給陳見賢一個清白與公道。

這個政治粉專昨晚PO文說，國家檔案局裡面陳見賢的資料被人爆在網路上了，陳見賢還真的不只是一個一般的黑道。他就是黑道，而且真的符合他一清管訓大黑道的等級。

政治粉專表示，陳見賢多次傷害、開賭場詐賭、持利器傷人、恐嚇被害人簽本票、拿槍尋仇，卻口口聲聲說從來沒有傷害過一個人，原來其實是「傷害一大堆人」。呼籲鄭麗文也應該出來面對說明，這種人有資格登記參加國民黨初選？

昨晚這份陳見賢的「黑歷史」曝光，不僅為初選投下震撼彈，也讓藍營新竹縣長初選成為舉國矚目檢視的焦點。

有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。圖／取自臉書粉專
有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。圖／取自臉書粉專

陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。圖／本報資料照片
陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。圖／本報資料照片

陳見賢 良民證 黑道 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文籲綠下架台獨反核神主牌 讓台灣得到解脫

藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

李四川被爆見天道盟人士 議員：該場是中和歷屆代表聯誼餐會

相關新聞

國家檔案揭露陳見賢「黑歷史」？陳競辦秀「良民證」批選舉奧步

2026年新竹縣長廝殺激烈，有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。對此，陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

李孝亮爆雙重國籍35歲未當兵...李彥秀：選民心裡自有一把尺

爭取國民黨北市中正萬華區初選的李孝亮，近期又遭爆出具有加拿大雙重國籍，且尚未服兵役。爭取港湖提名的青年部前主任陳冠安說，該怎麼辦就怎麼辦，服兵役是應盡義務；立委李彥秀也表示，黨對從政同志都有清楚規範，選民心裡也都自有一把尺。

北市選將遲未出爐...徐國勇邀綠基層給意見 小雞力拱鄭麗君

民進黨2026年台北市人選遲遲未定，民進黨秘書長徐國勇今（23）日邀台北市黨公職座談，傾聽基層意見。民進黨立委吳思瑤會後轉述指出，北市戰鬥團隊成形，就等領頭羊出場，而行政院副院長鄭麗君仍是首選，盼黨中央加速提名時程。

藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

新竹縣藍營初選將於本周六舉行黨員投票，預計當天新竹縣長人選將出爐。立委徐欣瑩今天下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。

竹縣藍營初選互槓…徐欣瑩喊暫停排黑 陳見賢批造謠：不守制度應退選

新竹縣藍營初選選情激烈，新竹縣長初選參選人、立委徐欣瑩下午急喊暫停初選並啟動排黑審查。對此，陳見賢競選辦公室回應，基於維護國民黨形象及確保選舉公正，請求黨中央對徐欣瑩採取最嚴厲的黨紀處分，包含徐欣瑩涉及嚴重賄選疑雲，建請考紀會即刻啟動調查，針對相關惡意抹黑，已委請律師提告。呼籲徐欣瑩若無意遵守制度，造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害國民黨且撕裂團結的政治操作。

前老闆李彥秀陪領表 陳冠安引蔣經國名言爭取國民黨北市議員提名

2026北市議員選舉，民進黨已經完成黨內初選，國民黨則是今天起開放第一階段領表登記，擔任十年幕僚的青年部前主任陳冠安今天在前老闆李彥秀的陪同下，赴市黨部領表，李彥秀讚陳冠安滿滿戰力，並表示「這次輪到我來抬轎，一定全力輔選。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。