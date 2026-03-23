國家檔案揭露陳見賢「黑歷史」？陳競辦秀「良民證」批選舉奧步

2026年新竹縣長廝殺激烈，有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。對此，陳見賢競辦表示，前述是選舉奧步、毫無人性，他們將交由司法公斷。

陳見賢競辦表示，陳見賢有「良民證」，「一清專案」未經法院正當審判程序，違反憲法第8條人身自由保障的侵害，是白色恐怖的延續，也確定此案是因此無罪不起訴。把當年戒嚴時期的違法事件，拿到40年後的今天，當成一個人的政治評價，這是嚴重「歷史錯置」，都是選舉奧步、毫無人性。公理自在人心，法律將還原事實真相，支持者也定會還給陳見賢一個清白與公道。

這個政治粉專昨晚PO文說，國家檔案局裡面陳見賢的資料被人爆在網路上了，陳見賢還真的不只是一個一般的黑道。他就是黑道，而且真的符合他一清管訓大黑道的等級。

政治粉專表示，陳見賢多次傷害、開賭場詐賭、持利器傷人、恐嚇被害人簽本票、拿槍尋仇，卻口口聲聲說從來沒有傷害過一個人，原來其實是「傷害一大堆人」。呼籲鄭麗文也應該出來面對說明，這種人有資格登記參加國民黨初選？

昨晚這份陳見賢的「黑歷史」曝光，不僅為初選投下震撼彈，也讓藍營新竹縣長初選成為舉國矚目檢視的焦點。

有臉書政治性粉專，分享多份據稱是來自國家發展委員會檔案管理局的解密文件，指控新竹縣副縣長陳見賢早年以幫派背景涉嫌詐賭和暴力，引發熱議。圖／取自臉書粉專