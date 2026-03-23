李孝亮爆雙重國籍35歲未當兵...李彥秀：選民心裡自有一把尺

爭取國民黨北市中正萬華區初選的李孝亮，近期又遭爆出具有加拿大雙重國籍，且尚未服兵役。爭取港湖提名的青年部前主任陳冠安說，該怎麼辦就怎麼辦，服兵役是應盡義務；立委李彥秀也表示，黨對從政同志都有清楚規範，選民心裡也都自有一把尺。

李孝亮昨天坦承自己確實有中華民國與加拿大雙重國籍，但也主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍的相關程序，後續會依照中華民國與加國法律處理雙重國籍；至於35歲還沒當兵，是以「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」取得緩徵，絕無使用不法的方法規避兵役問題。

陳冠安今天赴市黨部領表黨內提名，被問及李孝亮的雙重國籍及未服兵役爭議，陳冠安說，該怎麼辦就怎麼辦，服兵役是台灣男性公民重要的應盡義務，該服兵役就要去服兵役，應盡的憲法義務都要應盡。

李彥秀說，黨對於從政同志的相關規範規定，都有清楚的規範規定，一切依法處理，後續選民心裡對於這些事情，心裡自然有一把尺，知道怎麼樣去判斷。