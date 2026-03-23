藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

國民黨新竹縣長初選本周六將出爐，選情進入白熱化階段，關注藍營竹縣黨內初選的美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目「下班瀚你聊」中，他斷言，國民黨最終將由現任副縣長陳見賢「100% 出線」獲提名，而隨著徐欣瑩可能參選到底，新竹縣選戰恐演變成激烈的「三腳督」僵局。

2026-03-23 11:55