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藍營竹縣長初選投票在即 徐欣瑩喊暫停初選啟動排黑審查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立委徐欣瑩今天下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。圖／徐欣瑩團隊提供
立委徐欣瑩今天下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。圖／徐欣瑩團隊提供

新竹縣藍營初選將於本周六舉行黨員投票，預計當天新竹縣長人選將出爐。立委徐欣瑩今天下午在臉書上提出3大要求，呼籲立即暫停初選、啟動排黑審查並撤銷參選資格。

2026九合一選舉

徐欣瑩在臉書上指出，基於對黨的忠誠與對選民的負責，她正式提出以下三大要求：第一、立即暫停初選：鑑於重大新事證曝光，現有初選程序已失去正當性，應立即終止。第二、啟動排黑審查：考紀會應主動調閱資料，針對新竹縣副縣長陳見賢隱匿黑歷史、違反黨譽之行為進行實質審查。第三應撤銷參選資格：若查證無誤，應立即撤銷陳見賢的提名登記資格，並重申國民黨排黑的堅定立場。

考紀會 初選 陳見賢

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