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國民黨團列蘇巧慧選舉花招 批她說謊、抹黑、造謠、忽視專業

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會國民黨團今天舉辦記者會，批評民進黨新北市長候選人蘇巧慧。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨團今天舉辦記者會，批評民進黨新北市長候選人蘇巧慧。記者葉德正／攝影

2026選戰愈來愈熱，藍綠雙方攻防不斷。新北市議會國民黨團今舉行記者會，批評民進黨新北市長參選人蘇巧慧選舉過程不僅「信口開河、公然說謊」、「魚目混珠、顛倒是非」，還「造謠栽贓、抹黑人格」，以及「口說專業、實則誣衊」，並質問蘇巧慧敢不敢對每個來合照的支持者或選民身家調查？

2026九合一選舉

黨團副書記長洪佳君指出，近期蘇巧慧主打營養午餐免費政策，對外稱「感謝李副跟進肯定」，但實際上，李四川在擔任台北市副市長期間，已歷經近一年盤點教育資源、編列預算與規畫執行細節，才在今年1月對外宣布政策，蘇巧慧說法明顯是說謊；新北市目前營養午餐政策重點在於提升品質，包括增加自立廚房數量、有機與友善動物食材，並持續照顧經濟弱勢與遭逢家庭變故的學生，蘇應先了解新北市情況。

江怡臻則說，李四川曾參與台北大巨蛋營運推動，具備豐富實務經驗，放眼全台無人能出其右，國際各地巨蛋場館皆仰賴完善交通運輸系統，包括捷運、高鐵與台鐵，以確保人潮疏運安全。

江怡臻說，新北市目前潛在選址的樹林機五地區，可結合土城樹林線銜接板南線，並串聯桃園捷運棕線及高鐵，同時也可規畫台鐵簡易站，且商業區與交通動線將與住宅區分流；另淡海地區亦具備輕軌系統優勢，民進黨相關人士對新北交通路網一知半解，蘇巧慧身為樹林立委，地方發展卻未置一詞。

近期網路流傳李四川與特定人士合照遭影射與黑道會面，黨團書記長陳儀君痛批民進黨「造謠、栽贓、抹黑人格」，政治人物跑行程與民眾合影屬常態，無法逐一審查對方背景，若依此標準，她也拿出一名被指有背景的人士與賴清德合影，這樣是有什麼關係？

黨團智庫、議員黃心華則指出，蘇巧慧口說尊重專業，但在重大議題上卻未提出具體立場與規畫，蘇巧慧對於新北大巨蛋設置地點始終未明確表態，無論是市區或郊區設址、交通承載能力評估，均未提出具體方案，僅以尊重專業回應；蘇多次反核，近期賴總統鬆口討論核電機組延役或重啟可能性，根本是打臉蘇巧慧。

黃心華表示，新北市需要的是具備跨中央與地方、南北行政歷練的市長人選，而李四川曾任三個直轄市副市長，經驗完整，不僅尊重專業，本身就是專業，有能力帶領新北穩健推動市政。

媒體詢問李四川出席餐敘合影被影射，黃心華回應，政治人物與民眾互動、合照屬日常，他也嗆蘇巧慧是否能對每個來合照的人做身家調查？江怡臻則說，李四川投入選戰並非為了抹黑，相信他「相當痛心」。

黃心華 江怡臻 洪佳君 蘇巧慧 新北市選舉

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