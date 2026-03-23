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王美惠機車穿梭嘉市 8萬多張選票託付轉化建設動力
立委王美惠今天於媒體人黃光芹廣播節目專訪時全程以台語發音為主，針對嘉義市長選戰布局及地方建設經費爭議發表看法。王美惠表示，當初連任獲得8萬多名選民支持是一種責任，未來會持續以機車代步，深入東西區基層落實服務。
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王美惠提到，嘉義市幅員不大，只要認真做事就會獲得市民認同。針對過去兩度婉拒徵召參選市長，她解釋，剛轉換立委跑道時自認經驗不足，曾向蔡英文前總統表達應在兩任立委後再考慮。面對未來潛在對手，她認為市長黃敏惠基層經營紮實，雙方票源確實有重疊，而民眾黨前主席柯文哲站台的效果，在近期立法院爭議後，中間選民的態度似乎有所轉變，基層討論度已逐漸降溫。
針對中央補助嘉義市預算縮減、遭控砍掉嘉市69億補助。王美惠澄清，時空背景不同，係中間的討論過程，財畫法初期研討時預算從76億才調整為66億元。近年鐵路高架化等相關補助已撥付20億後續約20億元還沒通過，目前因藍白聯手阻擋預算，才導致基層產生反感。她呼籲國會應擱置爭議，避免影響地方建設。至於少子化問題，她主張透過中央補助、提升教育環境及推動「博愛安居」等社會住宅陸續完工，吸引年輕人回嘉義定居。
談及核能議題，王美惠認為地點必須具備安全性，且核廢料處置需有明確配套，民進黨面對過去決策不應退縮、不要做烏龜。對於未來選戰，她強調嘉義市無黨籍選民多於政黨支持者，必須以君子之爭爭取肯定，並期許黨內團結一致對外。
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