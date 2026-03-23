北市選將遲未出爐...徐國勇邀綠基層給意見 小雞力拱鄭麗君

民進黨2026年台北市人選遲遲未定，民進黨秘書長徐國勇今（23）日邀台北市黨公職座談，傾聽基層意見。民進黨立委吳思瑤會後轉述指出，北市戰鬥團隊成形，就等領頭羊出場，而行政院副院長鄭麗君仍是首選，盼黨中央加速提名時程。

民進黨台北市議員初選落幕，基層戰隊團隊成形，但要派誰對戰尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安至今未定。徐國勇今日邀集北市黨公職赴黨中央座談，聽取最新選情觀點；這場會談長達一個半小時，基層也表達希望黨中央加速提名時程。

「大家已列成一個戰鬥團隊，隊形也擺好了，需要趕快產出這位領頭羊。」吳思瑤提到，但基層也能體諒選舉必須基於個人意願，及國家關稅談判的進展，即使期待鄭麗君披上戰袍，但充分理解關稅談判對國家的重要性，因此陷入兩難。

至於是否有除了鄭麗君以外的其他人選，吳思瑤說，包括她、立委王世堅、沈伯洋及已表達參選意願的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都在討論名單中，但被提及最多次的仍是鄭麗君，基層希望黨中央能加速提名。

對此，徐國勇會中說明，今年縣市長提名進度已比過去大幅提前，希望基層再給黨中央最後徵詢與討論的空間。

此外，民進黨英系立委王世堅、民進黨台北市黨部主委張茂楠會後受訪時也指出，今天會中幾乎一致推薦鄭麗君。張茂楠隨即表示，如果鄭麗君因關稅問題有其他考量，大家一致認為王世堅是最好人選，起碼能困住台北市長蔣萬安，使其無法到全國輔選；但王世堅說，既然要商請鄭麗君參選台北市長，就不應該再有第二或第三人選，應集中全力請託。