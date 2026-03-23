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國民黨竹縣長初選 蔡令怡挺陳見賢、徐欣瑩發CF

中央社／ 新竹縣23日電

中國國民黨新竹縣長初選熱戰，新竹縣副縣長陳見賢獲前副總統吳敦義妻子蔡令怡錄影片力挺，而國民黨籍立法委員徐欣瑩在網路發布「竹縣第一」廣告影片，爭取支持。

2026九合一選舉

初選採民意調查7成、黨員投票3成決定提名人選，預計25到27日民調，28日黨員投票，由徐欣瑩和陳見賢競逐。

陳見賢競選團隊今天發布新聞稿表示，蔡令怡錄影片指陳見賢歷任新竹縣議會議長及副縣長，行政與議事歷練完整，過去深獲吳敦義信任，委以國民黨新竹縣黨部重任，成功整合地方力量，具全方位能力，是最穩健領導人選。

陳見賢表示，過去新竹醫療資源匱乏，他曾協助推動設置具500床規模急重症醫院，醫療政策應解決人民痛點，將以團結精神持續深化地方交通與福利建設。

徐欣瑩競選團隊發布新聞稿說，製作廣告影片「竹縣第一」，強調新竹縣有科技聚落、年輕人口及高額創稅等傲人指標，這些成果是縣民努力而得，未來將努力打造人工智慧（AI）科技首都。

徐欣瑩於影片中說，初選存在造謠與造假，令人心痛，呼籲選民在民調中保持堅定，她將帶著科技視野與熱愛家鄉的心，與縣民攜手守護第1，共創更美好新竹縣。

人工智慧 陳見賢 吳敦義 國民黨 徐欣瑩

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