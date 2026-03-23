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徐國勇邀民進黨北市黨公職座談 眾人拱鄭麗君選市長

中央社／ 台北23日電

布局2026年台北市長，民進黨秘書長徐國勇今天邀請台北市黨公職赴黨中央座談，傾聽地方意見。民進黨立委吳思瑤說，行政院副院長鄭麗君還是大家心目中的首選，北市議員也希望能加速北市提名作業時程。

2026九合一選舉

民進黨中央這場座談進行約1個半小時，吳思瑤會後受訪表示，徐國勇主持會議，傾聽大家對於台北市長選舉與後續選戰觀點；「鄭麗君還是大家心目中的首選」，大家也希望能加速作業時程，因為其他縣市首長參選人都已經積極布局，北市議員已經準備好，列成戰鬥隊形，需要趕快產出領頭羊。

不過，吳思瑤表示，大家當然也都體諒，選舉必須基於個人意願以及國家關稅談判進展，雖然都希望鄭麗君披上戰袍，但是也充分了解執政黨領導國家、關稅底定的重要性，所以陷入兩難。

除了鄭麗君之外，吳思瑤說，包括，她、立委王世堅、沈伯洋、表達參選意願的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都在大家的討論名單，但被提及最多次的還是鄭麗君。

吳思瑤轉述，徐國勇向議員說明理解小雞們急切希望領頭羊趕快出現，但今年縣市首長提名已經比過去要超前部署，請再給黨中央一點時間做最後徵詢跟討論。

吳思瑤說，不管是4月或4月底，都比以前7月才拍板大幅提前，大家還是按照步驟，先顧好自己選區，未來人選一旦底定，能夠最快速集結成戰鬥隊形。

王世堅會後與民進黨台北市黨部主委張茂楠一起出面受訪，王世堅表示，今天幾乎每一位與會者都推薦鄭麗君。

媒體詢問，如果鄭麗君不願點頭，會中是否討論到其他備案人選。

張茂楠說，如果鄭麗君因為關稅問題而有其他考量，大家都認為王世堅是最好人選，因為除了鄭麗君外，王世堅最能夠困住台北市長蔣萬安，讓蔣萬安沒有辦法全國輔選。

王世堅則說，現在大家要商請鄭麗君參選台北市長，就不應該再有第2人選、第3人選，應該集中全力請託鄭麗君。

另外，有與會公職表示，今天達成3共識，第1，希望時程快一點；第2、希望鄭麗君出馬；第3、民進黨推出的人選必須要有能力凸顯蔣萬安在市政實績的低落。

北市 布局 蔣萬安 鄭麗君 徐國勇

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