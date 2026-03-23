李四川同框地方人士遭影射 藍營民代批看圖編故事

針對綠營側翼近日在網路上流傳國民黨新北市長參選人李四川與地方人士合照，並延伸解讀人物關係引發爭議，新北市民代批評，相關操作是「看圖編故事」的老套路，質疑民進黨透過黑白臉分工進行影射抹黑，呼籲市民理性看待，支持正派選舉。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，基層跑行程時與民眾合照是家常便飯，「我們通常是來者不拒，總不能先對民眾作身家調查才按快門吧？」他反諷，如果照綠營側翼的邏輯，只要合照就是「往來」、就是「有關係」，那與總統賴清德合照過的眾多地方人士中，若有人涉黑，「難道可以把賴總統形容成黑道精神領袖嗎？」

陳偉杰指出，李四川從事公職40年，「這輩子手裡拿的是工程圖與鐵鎚」，為台北、新北、高雄建設付出，但才接受徵召兩周，「各類『看圖說故事』的劇本就紛紛出爐」，讓人見識到民進黨「先把子彈準備好，不要直接講，間接影射殺傷力最強」的選戰操作。

他也預告，「這場編故事大賽，相信後面還有續集」，呼籲市民看到相關影射內容「笑笑就好」，並喊話民進黨側翼「別再開腦洞編故事消費基層熱情民眾」，強調新北市民要的是「能建設、能開工的川伯」，而不是「選舉選到失去人性的唱戲編劇和幕後導演」。