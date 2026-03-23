快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣藍營初選將揭曉 吳子嘉預言陳見賢出線、徐欣瑩脫黨

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉。本報資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。本報資料照片

國民黨新竹縣長初選本周六將出爐，選情進入白熱化階段，關注藍營竹縣黨內初選的美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目「下班瀚你聊」中，他斷言，國民黨最終將由現任副縣長陳見賢「100% 出線」獲提名，而隨著徐欣瑩可能參選到底，新竹縣選戰恐演變成激烈的「三腳督」僵局。

2026九合一選舉

在節目中，吳子嘉斬釘截鐵地表示「國民黨將提名陳見賢選新竹縣長，百分之百陳見賢提名！」主持人黃暐瀚反問「那徐欣瑩？是否徐欣瑩會上吳子嘉『董事長開講』宣布參選到底？」吳子嘉回應，「我認為這一場選舉一定是三腳督，選到底了。」

此外，吳子嘉在節目「下班瀚你聊」中指出，目前國民黨在立法院以54席對51席維持微幅優勢，整體運作容錯空間有限。他認為，徐欣瑩握有「關鍵一席」，具備相當議價能力，若提名結果不符期待，其立場變動將可能影響國會席次結構。

吳子嘉分析，若徐欣瑩因堅持參選遭國民黨開除黨籍，這一票將成關鍵的游離票，在立法院大會進行動員表決時，藍綠票數極可能由54比51演變成53比52，他指出徐欣瑩這一席是關鍵席。

黃暐瀚 新竹縣 立法院 徐欣瑩

延伸閱讀

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

守護藍天…徐欣瑩要竹縣推強棒 陳見賢喊團結

彰化市長提名 藍2人相爭選情添變

竹縣初選政策交鋒 徐欣瑩陳見賢都打AI牌

相關新聞

李四川同框地方人士遭影射 藍營民代批看圖編故事

針對綠營側翼近日在網路上流傳國民黨新北市長參選人李四川與地方人士合照，並延伸解讀人物關係引發爭議，新北市民代批評，相關操作是「看圖編故事」的老套路，質疑民進黨透過黑白臉分工進行影射抹黑，呼籲市民理性看待，支持正派選舉。

竹縣藍營初選將揭曉 吳子嘉預言陳見賢出線、徐欣瑩脫黨

國民黨新竹縣長初選本周六將出爐，選情進入白熱化階段，關注藍營竹縣黨內初選的美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目「下班瀚你聊」中，他斷言，國民黨最終將由現任副縣長陳見賢「100% 出線」獲提名，而隨著徐欣瑩可能參選到底，新竹縣選戰恐演變成激烈的「三腳督」僵局。

李孝亮遭爆雙重國籍疑閃兵 蔣萬安表態了

國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮被爆出其具有雙重國籍、未服兵役被質疑違反參選規定，但外界則提出質疑為何可以緩徵至今未當兵，市長蔣萬安今被問到此事表示，兵役局有清楚對外說明、黨部也有相關機制。

出席代表會聯誼被抹黑 李四川競辦：與會多人都是蘇縣長時期的代表

國民黨新北市長參選人李四川日前出席餐會，被指與幫派人士會面，李四川競選辦公室今天發文表示，據與會人士提供的照片，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，李四川以前台北縣副縣長身分受邀，下班後出席，過程中與在場人員合照，有心人士不必含沙射影、亂做文章。

藍營北市議員領表登記開跑 「她」搶頭香第一人

國民黨北市黨部今天開放第一梯次北市議員的領表登記，今天一早第一時間，松山信義參選人楊智伃搶得頭香登記，她說，不只是程序上的開始，更代表已經準備好，全力以赴、全速前進。

台中市長初選電話民調後天開始 江啟臣、楊瓊瓔全力衝刺

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，後天開始黨內初選民調，他臉書PO出五都市長和參選人推薦他的影片；也爭取提名的立委楊瓊瓔今天下午到晚上安排首場車掃活動，她將站在宣傳車上沿街拜票，請託市民支持她。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。