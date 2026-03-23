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竹縣藍營初選將揭曉 吳子嘉預言陳見賢出線、徐欣瑩脫黨
國民黨新竹縣長初選本周六將出爐，選情進入白熱化階段，關注藍營竹縣黨內初選的美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目「下班瀚你聊」中，他斷言，國民黨最終將由現任副縣長陳見賢「100% 出線」獲提名，而隨著徐欣瑩可能參選到底，新竹縣選戰恐演變成激烈的「三腳督」僵局。
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在節目中，吳子嘉斬釘截鐵地表示「國民黨將提名陳見賢選新竹縣長，百分之百陳見賢提名！」主持人黃暐瀚反問「那徐欣瑩？是否徐欣瑩會上吳子嘉『董事長開講』宣布參選到底？」吳子嘉回應，「我認為這一場選舉一定是三腳督，選到底了。」
此外，吳子嘉在節目「下班瀚你聊」中指出，目前國民黨在立法院以54席對51席維持微幅優勢，整體運作容錯空間有限。他認為，徐欣瑩握有「關鍵一席」，具備相當議價能力，若提名結果不符期待，其立場變動將可能影響國會席次結構。
吳子嘉分析，若徐欣瑩因堅持參選遭國民黨開除黨籍，這一票將成關鍵的游離票，在立法院大會進行動員表決時，藍綠票數極可能由54比51演變成53比52，他指出徐欣瑩這一席是關鍵席。
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