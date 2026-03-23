李孝亮遭爆雙重國籍疑閃兵 蔣萬安表態了

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，後天開始黨內初選民調，他臉書PO出五都市長和參選人推薦他的影片；也爭取提名的立委楊瓊瓔今天下午到晚上安排首場車掃活動，她將站在宣傳車上沿街拜票，請託市民支持她。

2026-03-23 11:03