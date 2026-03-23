聽新聞
0:00 / 0:00
李孝亮遭爆雙重國籍疑閃兵 蔣萬安表態了
國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮被爆出其具有雙重國籍、未服兵役被質疑違反參選規定，但外界則提出質疑為何可以緩徵至今未當兵，市長蔣萬安今被問到此事表示，兵役局有清楚對外說明、黨部也有相關機制。
2026九合一選舉
僅管李孝亮第一時間澄清自己一切合法合規，但法令規定居住超過183天應會辦理徵兵，外界質疑，罷免期間從向中選會遞交提議書至今已超過400天，為何李至今未當兵，兵役局表示，李未滿36歲，目前仍具有役男身分。
面對民進黨綠營小雞今到選對會討論台北市長人選，蔣表示，他目前仍全力專注市政上，今天到松山高中視察「教師專業發展空間2.0」規畫，不管在教育、交通、居住各層面，都會持續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。