出席代表會聯誼被抹黑 李四川競辦：與會多人都是蘇縣長時期的代表

國民黨新北市長參選人李四川日前出席餐會，被指與幫派人士會面，李四川競選辦公室今天發文表示，據與會人士提供的照片，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，李四川以前台北縣副縣長身分受邀，下班後出席，過程中與在場人員合照，有心人士不必含沙射影、亂做文章。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨說「和什麼樣的人士往來，都要謹慎」，現場與會人士表示，該餐會出席人員為台北縣時期的鄉鎮代表會主席及中和市歷屆代表，這也是為什麼前中和市民代表游象賢會在現場。而蘇巧慧的父親蘇貞昌在擔任台北縣長時，和許多現場人士都很熟，也會和大家打成一片，「怎麼女兒要出來選舉，就把這些父親的老朋友，說成要謹慎往來？」

李四川競選辦公室表示，蘇巧慧發言刻意故弄玄虛，但當中許多人也是蘇貞昌台北縣長時期的鄉鎮代表，請蘇巧慧不必含沙射影。