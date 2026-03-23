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藍營北市議員領表登記開跑 「她」搶頭香第一人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
松山信義參選人楊智伃搶得頭香登記，她說，代表已經準備好，全力以赴、全速前進。圖／北市議員參選人楊智伃提供
松山信義參選人楊智伃搶得頭香登記，她說，代表已經準備好，全力以赴、全速前進。圖／北市議員參選人楊智伃提供

國民黨北市黨部今天開放第一梯次北市議員的領表登記，今天一早第一時間，松山信義參選人楊智伃搶得頭香登記，她說，不只是程序上的開始，更代表已經準備好，全力以赴、全速前進。

2026九合一選舉

國民黨第一梯次領表登記，地區包含士林、北投，內湖、南港，松山、信義，以及平地、山地原住民選區，領表時間為3月23、24日，登記時間為3月23日至25日。

楊智伃說，身為松山信義區最年輕的參選人，選擇用行動展現決心，用速度展現態度。第一時間完成領表，不只是程序上的開始，更代表已經準備好，全力以赴、全速前進，爭取大家的支持與肯定。

她說，這段時間以來，持續勤跑基層、傾聽市民聲音，也與許多在地好朋友交流對松山信義未來的期待與願景。每一次握手、每一次對話，都是我持續前進的動力，也更加堅定我投入選戰、承擔責任的決心。

楊智伃強調，接下來的初選，是一場理念與行動力的比拚。會用最認真的態度、最踏實的步伐，爭取每一份支持，讓年輕世代的聲音被看見，讓松山信義有更強而有力的新戰力。

北市 年輕世代 楊智伃 議員 國民黨

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