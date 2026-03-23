台中市長初選電話民調後天開始 江啟臣、楊瓊瓔全力衝刺

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名要參選下屆台中市長，後天開始黨內初選民調，他臉書PO出五都市長和參選人推薦他的影片；也爭取提名的立委楊瓊瓔今天下午到晚上安排首場車掃活動，她將站在宣傳車上沿街拜票，請託市民支持她。

江啟臣臉書PO出「五都聯合推薦，要江啟臣出線！」影片，有台北長蔣萬安 、台北市長參選人李四川、桃園市長張善政、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩聯合推薦，請台中市民支持最強候選人江啟臣。影片註明3月25日到3月31日每晚6點到10點電話民調，請唯一支持最強候選人江啟臣。

立委楊瓊瓔仍每天安排密集行程拜票，今天早上她參加台中國際會展中心開幕典禮，中午要到大甲區公所出席里鄰長研習會；傍晚到晚上安排最後全力衝刺車掃，從潭子、大雅、神岡到后里區。楊瓊瓔造勢活動沒有邀請多位政治人物到場，她強調「市民最大，市民做主」。