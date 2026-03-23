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宜蘭縣前蘇澳鎮長決定捲土重來 陳金麟表態投入鎮長選戰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣前蘇澳鎮長陳金麟（右米色衣服）決定捲土重來，正式表態投入鎮長選戰，盼凝聚在野力量及尋求社會各界支持，贏回民心。圖／陳金麟提供
宜蘭縣前蘇澳鎮長陳金麟（右米色衣服）決定捲土重來，正式表態投入鎮長選戰，盼凝聚在野力量及尋求社會各界支持，贏回民心。圖／陳金麟提供

國民黨宜蘭縣蘇澳鎮黨部昨晚舉行黨員新春聯誼餐敘，前鎮長陳金麟上台致詞時，表態投入年底鎮長選戰，他表示，為了改變蘇澳，決定挺身而出，承擔責任，也期盼凝聚各界力量，重新贏回鄉親的信任。

2026九合一選舉

民進黨縣黨部過年前已經宣布由縣議員謝正信投入蘇澳鎮長選舉，如今國民黨的鎮長參選人也浮上檯面。昨晚鎮黨部餐敘席開近40桌，陳金麟以縣黨部委員受邀出席，黨部主任謝許成邀請金麟上台致詞時，介紹陳是下屆蘇澳鎮長參選人，提前對外宣布參選訊息。

陳金麟上台說明「為何而戰、為誰而戰」，他說，回顧第17屆擔任鎮長任內四年，於第18屆尋求連任時未能成功，導致蘇澳鎮首次政黨輪替，由民進黨執政，這一直是心中深深的遺憾，第19屆鎮長選舉，國民黨提名候選人也未能勝出，使政權仍未取回。

陳金麟表示，針對這次的第20屆蘇澳鎮長選舉，國民黨至本月月中旬尚未見到黨員同志表態參選，他不願意再見到支持者失望，也不願讓蘇澳繼續失去改變的機會，決定挺身而出，承擔責任，投入選戰。

他強調，這不只是一場政黨之爭，更是為蘇澳未來而戰，既然過去的失利與自己有關，就該勇敢承擔、全力以赴，把失去的再努力爭取回來；面對艱鉅挑戰，他除了個人努力，國民黨更沒有分裂空間，不能內耗，唯有團結一致，凝聚所有在野力量及社會各界攜手合作，才有機會贏得選舉、贏回民心。

餐敘過程中，陳金麟也向多位地方前輩請託，包括楊吉雄大老、蘇澳民眾服務分社理事長林文崢、蘇澳鎮婦女會理事長吳阿純等人表達懇請支持，氣氛融洽。

蘇澳 國民黨 宜蘭縣

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