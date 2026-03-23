快訊

台客愛買棉被 韓寢具店老闆：沒台灣人開不了店！

中東衝突恐擴大！台股早盤一度急殺1,082點 台積電拚守1,800元

有錢人都怎麼投資？中東戰火衝擊股市 日專家曝3大應對法

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合民調仍待協商　陳琬惠：依照規範進行君子之爭

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠（右）今接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠（右）今接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道

2026縣市長選舉藍白合受矚目，民眾黨提名宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠今接受專訪時表示，民調方式黨中央仍在協調中，不論最終結果為何，只要中央決定合作，她與國民黨提名宜蘭縣長參選人吳宗憲都會依照規範進行「君子之爭」；目前雙方積極勤跑基層，期待發揮「1＋1大於3」的整合效益。

2026九合一選舉

陳琬惠上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，從「非核家園」議題就可看出賴政府在內政上缺乏具體成績，只能以「抹紅」手段對付在野黨。藍白之所以走向合作，是因為對現況不滿，期望在2028年翻轉政權。在此目標下，首要任務是守住地方執政版圖，並透過立法院修法，讓相關政策能在地方落實推動。目前地方已朝藍白合作方向發展，至於民調如何進行、選後是否共治，仍待兩黨中央進一步協商。

至於民調模式為何，像手機跟市話就可能會有不同成效？陳琬惠說，自藍白合作協議宣布後，她便持續在地方向民眾說明整合進度，因為不少鄉親對目前進展仍不清楚。她強調，她與吳宗憲皆會遵循藍白合作協議，待黨中央把民調方法討論好後，才會進行到地方協調，每縣市坐下來討論時間。整體而言，各縣市民調方法一樣，只是時間上會有一些差別。

王淺秋指出，所以現在是藍白對於民調有不同看法，但有望協商？陳琬惠表示，不論最終結論為何，她與吳宗憲都會依照規範進行「君子之爭」，目前雙方都積極勤跑基層，期待發揮「1＋1大於3」的整合效益。待民調機制出爐後，將依此推出最受民眾支持的人選，未來也不排除納入彼此團隊合作，她跟吳宗憲的相處無礙，過去也常接觸、聊天，成為候選人後大家也很和善，整合概念很清楚。

針對近期美麗島電子報民調顯示藍白合計支持度仍不及綠營，引發外界關注，陳琬惠則認為無需過度解讀，以三腳督情境的第一題來看，她與吳宗憲的支持度加總仍高於林國漳；整體差距也不大，吳宗憲僅落後約2%。此外，美麗島民調樣本結構偏向綠營支持者，可能影響結果。

陳琬惠進一步分析，宜蘭選情向來呈現輪替執政格局，目前她更關注的是25%左右尚未表態的選民。由於選戰尚未升溫，許多民眾僅知將舉行選舉，但對候選人仍不熟悉，因此仍有相當大的變動空間。陳琬惠強調，整合效益不僅止於藍白兩方，還包含地方議長等關鍵力量，「1＋1大於3」的效果仍可期待，因此不論最終由誰出線，都必須完成整合。

林國漳 民眾黨 王淺秋 藍白合 陳琬惠 宜蘭縣

延伸閱讀

新聞眼／藍白堆積善意…在野合作一小步 成就政黨輪替一大步

聯合治理全面擴大？藍態度保留 白未堅持

藍白協議「聯合治理」 協商縣市都適用

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

相關新聞

藍白合民調仍待協商　陳琬惠：依照規範進行君子之爭

2026縣市長選舉藍白合受矚目，民眾黨提名宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠今接受專訪時表示，民調方式黨中央仍在協調中，不論最終結果為何，只要中央決定合作，她與國民黨提名宜蘭縣長參選人吳宗憲都會依照規範進行「君子之爭」；目前雙方積極勤跑基層，期待發揮「1＋1大於3」的整合效益。

黃世杰出戰桃園態勢漸明朗 為綠營力守「鄭運鵬防線」

桃園市長選舉國民黨現任市長張善政爭取連任態勢底定，民進黨派誰出戰一度難產；但近日傳出總統賴清德屬意法務部政務次長黃世杰參戰，其他兩位潛在參選人民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉紛紛表態力挺，提名已箭在弦上。

宜蘭縣長之爭…吳宗憲對上林國漳 醫曝最新民調藏藍白合警訊

2026宜蘭縣長選舉，最新民調顯示，若藍白合推出國民黨吳宗憲對決民進黨林國漳，吳宗憲為33.0%輸給林國漳的35.8%。時事評論者、醫師沈政男說，林是政治素人對上藍營執政的合推人選卻沒輸，甚至微幅領先，對藍白陣營是警訊。

藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

國民黨新竹縣長初選副縣長陳見賢與立委徐欣瑩本周進入民調、黨員投票最後階段，選前黃金周各自找來五星縣長、戰將立委背書，力拚初選過關。與新竹縣長選情連動的竹北市長選舉，民眾黨磨刀霍霍，創黨主席柯文哲昨到竹縣輔選，強調會照流程推出最好人選。

嘉義市長藍白合民調前夕 謝龍介站台、蔡正元力挺張啓楷接棒黃敏惠

嘉義市長選戰升溫，藍白合作民調展開前夕，民眾黨參選人張啓楷今天晚間於白沙王廟舉辦「三夜三廟口」政策開講。現場除國民黨台南市長參選人謝龍介現身站台，前立委蔡正元也以預錄影片方式跨黨派力挺，表態支持張啓楷接棒黃敏惠，為在野整合注入強心針。

王義川壓軸挺陳岱吟車掃 讚具2特質「早準備好當議員」

民進黨新北市議員初選民調將於明日登場，新莊區參選人陳岱吟今下午展開車隊掃街，立委王義川壓軸抵達新莊站台力挺。王義川表示，陳岱吟具備熟悉中央與地方事務、視野與經驗兼具兩大特質，「早就準備好勝任議員」，呼籲鄉親在電話民調中支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。