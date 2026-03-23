藍白合民調仍待協商　陳琬惠：依照規範進行君子之爭

2026縣市長選舉藍白合受矚目，民眾黨提名宜蘭縣長參選人、前立委陳琬惠今接受專訪時表示，民調方式黨中央仍在協調中，不論最終結果為何，只要中央決定合作，她與國民黨提名宜蘭縣長參選人吳宗憲都會依照規範進行「君子之爭」；目前雙方積極勤跑基層，期待發揮「1＋1大於3」的整合效益。

陳琬惠上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，從「非核家園」議題就可看出賴政府在內政上缺乏具體成績，只能以「抹紅」手段對付在野黨。藍白之所以走向合作，是因為對現況不滿，期望在2028年翻轉政權。在此目標下，首要任務是守住地方執政版圖，並透過立法院修法，讓相關政策能在地方落實推動。目前地方已朝藍白合作方向發展，至於民調如何進行、選後是否共治，仍待兩黨中央進一步協商。

至於民調模式為何，像手機跟市話就可能會有不同成效？陳琬惠說，自藍白合作協議宣布後，她便持續在地方向民眾說明整合進度，因為不少鄉親對目前進展仍不清楚。她強調，她與吳宗憲皆會遵循藍白合作協議，待黨中央把民調方法討論好後，才會進行到地方協調，每縣市坐下來討論時間。整體而言，各縣市民調方法一樣，只是時間上會有一些差別。

王淺秋指出，所以現在是藍白對於民調有不同看法，但有望協商？陳琬惠表示，不論最終結論為何，她與吳宗憲都會依照規範進行「君子之爭」，目前雙方都積極勤跑基層，期待發揮「1＋1大於3」的整合效益。待民調機制出爐後，將依此推出最受民眾支持的人選，未來也不排除納入彼此團隊合作，她跟吳宗憲的相處無礙，過去也常接觸、聊天，成為候選人後大家也很和善，整合概念很清楚。

針對近期美麗島電子報民調顯示藍白合計支持度仍不及綠營，引發外界關注，陳琬惠則認為無需過度解讀，以三腳督情境的第一題來看，她與吳宗憲的支持度加總仍高於林國漳；整體差距也不大，吳宗憲僅落後約2%。此外，美麗島民調樣本結構偏向綠營支持者，可能影響結果。

陳琬惠進一步分析，宜蘭選情向來呈現輪替執政格局，目前她更關注的是25%左右尚未表態的選民。由於選戰尚未升溫，許多民眾僅知將舉行選舉，但對候選人仍不熟悉，因此仍有相當大的變動空間。陳琬惠強調，整合效益不僅止於藍白兩方，還包含地方議長等關鍵力量，「1＋1大於3」的效果仍可期待，因此不論最終由誰出線，都必須完成整合。