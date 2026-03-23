宜蘭縣長之爭…吳宗憲對上林國漳 醫曝最新民調藏藍白合警訊

2026宜蘭縣長選舉，最新民調顯示，若藍白合推出國民黨吳宗憲對決民進黨林國漳，吳宗憲為33.0%輸給林國漳的35.8%。時事評論者、醫師沈政男說，林是政治素人對上藍營執政的合推人選卻沒輸，甚至微幅領先，對藍白陣營是警訊。

美麗島電子報日前最新民調，針對宜蘭縣長選舉，林國漳支持度35.3%、吳宗憲31.9%、民眾黨陳琬惠19.3%，但有40.4%受訪者未回答；若藍白合推吳宗憲，林國漳35.8%、吳宗憲33.0%，林、吳兩人支持度拉近在誤差範圍，呈現膠著狀態。

沈政男指出，宜蘭縣長這一局的民調相當有意思，乍看之下，藍白即使合起來也贏不了民進黨，實際上卻不然，因為從政黨比例去看，就能發現綠營跟藍白加起來完全一樣，大概都是28.4%，這代表中立選民有三成多，也是最後的勝負關鍵。

而宜蘭以前的政黨板塊確實是民進黨比國民黨大一些，但是後來有了民眾黨，看從2024來看，藍白政黨票比綠營多，那藍白立委票加起來也比綠營多，但因上一次區域立委是三腳督，所以後來是民進黨立委當選，可已能看出政黨板塊變化。

他進一步表示， 2022年上一屆五月的時候，江聰淵對上爭取連任卻卡官司的林姿妙，當時匯流的民調顯示，江、林兩人也是難分秋色，當時政黨比例是綠營比藍白加起來多一點，但林在中立選民稍微領先，結果差10%左右，林姿妙勝出。

而宜蘭這一局目前還看不出輸贏，因綠營跟藍白政黨板塊應該差不多，因此重點關鍵仍在中立選民。但值得注意的是，林國漳他完全是政治素人，對上目前在宜蘭執政的藍白加起來合推的人選，沒輸，甚至微幅領先，這是對藍白陣營的警訊。