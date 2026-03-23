藍竹縣長初選衝民調 白竹北內戰先握手

國民黨新竹縣長初選副縣長陳見賢與立委徐欣瑩本周進入民調、黨員投票最後階段，選前黃金周各自找來五星縣長、戰將立委背書，力拚初選過關。與新竹縣長選情連動的竹北市長選舉，民眾黨磨刀霍霍，創黨主席柯文哲昨到竹縣輔選，強調會照流程推出最好人選。

爭取國民黨提名新竹縣長的立委徐欣瑩（中），找來立委王鴻薇（右）、林倩綺（左）至竹北掃街拜票。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長初選採民調七成、黨員投票三成的「七三制」決定提名人選，廿五日至廿七日電話民調、廿八日將進行黨員投票。徐欣瑩昨直攻竹北、竹東票倉，找來立委王鴻薇、林倩綺與賴士葆掃街，強打「國會挺欣瑩」氣勢。王鴻薇肯定徐理工博士背景與問政專業，獲黨團多名委員力挺。

爭取國民黨提名新竹縣長的副縣長陳見賢（右），找來「五星縣長」台東縣長饒慶鈴（左）背書與跨縣市政見交流。圖／陳見賢團隊提供

陳見賢則打出地方治理與跨縣市合作牌，台東縣長饒慶鈴同台支持陳見賢是值得信賴、可以承擔責任的領導者。陳也提出「科技Ｘ觀光」的雙引擎政見，目標打造「新竹—台東」雙城旅遊品牌。

地方人士分析，徐欣瑩有國會助攻，空戰聲量與知名度占優；陳見賢則長期經營地方組織，陸戰實力扎實，各有優勢。隨民調與黨員投票日逼近，雙方無不強化基層動員、端出政策藍圖一較高下。

而在新竹縣人口最多的竹北市，年底選戰也備受矚目。現任市長鄭朝方被預期可能代表民進黨轉戰新竹縣長，民眾黨積極布局，新竹市副市長邱臣遠近日在竹北街頭掛出看板、新竹縣議員林碩彥也表態爭取提名，雙方昨在柯文哲見證下握手先禮後兵，柯說黨內有競爭是好事，照ＳＯＰ走。

不過，林碩彥受訪直指，若邱臣遠確定投入竹北市長選舉，「在初選階段，他必須辭掉黨部主委」，並質疑邱臣遠公器私用以黨部資源掛看板。邱臣遠未正面回應參選竹北市長，但強調竹北是民眾黨與柯文哲得票率最高區域，黨內一定會透過機制「協調出最強候選人」，尊重黨中央。