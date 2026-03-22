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嘉義市長藍白合民調前夕 謝龍介站台、蔡正元力挺張啓楷接棒黃敏惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
謝龍介現身嘉義廟口開講，籲鄉親支持理財專家張啓楷入主市府。圖／翻攝畫面
謝龍介現身嘉義廟口開講，籲鄉親支持理財專家張啓楷入主市府。圖／翻攝畫面

嘉義市長選戰升溫，藍白合作民調展開前夕，民眾黨參選人張啓楷今天晚間於白沙王廟舉辦「三夜三廟口」政策開講。現場除國民黨台南市長參選人謝龍介現身站台，前立委蔡正元也以預錄影片方式跨黨派力挺，表態支持張啓楷接棒黃敏惠，為在野整合注入強心針。

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蔡正元本來要親自到場，但因入監在即，改錄影力挺，他表示，自己是雲林北港人，與嘉義淵源深厚，對當地人事物有深厚情感。蔡正元說，張啓楷是有為有守、立場清楚且專業紮實的專業人才，熟悉行政與預算運作，在立法院表現傑出。他認為市政推動如同馬拉松接力，黃敏惠是強棒，下一棒更需交給具備能力與經驗的人，而張啓楷正是延續施政成果、帶領嘉義向前的適任人選。

謝龍介致詞時則分享與張啓楷認識超過30年的情誼，稱讚張啓楷是「嘉義大漢的囝仔」，不僅了解財政，更心繫故鄉發展。謝龍介表示，嘉義需要像張啓楷這樣的理財專家來爭取資源，並效法關聖帝君的忠義精神，無論環境多艱難，都會與鄉親站在一起突破難關。

張啓楷隨後提出具體政見，張說，將加速開發北港路兩側工業區，打造長照與醫療園區，並規畫「2+4」共6個商圈，透過打通中山路、中正路連結車站後站，帶動高科技、高附加價值產業進駐，創造大量就業機會吸引青年返鄉。

針對福利政策，張啓楷承諾上任後首份公文將核定65歲以上長者免繳健保費。張啓楷表示，未來敬老卡額度將擴大用途，可用於掛號費、公車、計程車及運動中心。此外，他提出國中小學生營養午餐全面免費，並由市府加碼提升品質，確保孩子吃得健康，減輕家長負擔。

張啓楷競選團隊表示，此次藍白合作是地方政治整合的重要訊號，國民黨中央已澄清站台並無黨紀處分問題，呼籲市民在接獲民調電話時全力支持張啓楷。

蔡正元本來要親自到場，但因入監在即，改錄影力挺。圖／民眾黨嘉義黨部提供
蔡正元本來要親自到場，但因入監在即，改錄影力挺。圖／民眾黨嘉義黨部提供

民眾黨 藍白合 黃敏惠

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