王義川壓軸挺陳岱吟車掃 讚具2特質「早準備好當議員」

民進黨新北市議員初選民調將於明日登場，新莊區參選人陳岱吟今下午展開車隊掃街，立委王義川壓軸抵達新莊站台力挺。王義川表示，陳岱吟具備熟悉中央與地方事務、視野與經驗兼具兩大特質，「早就準備好勝任議員」，呼籲鄉親在電話民調中支持。

民進黨本次議員初選民調自23日至27日進行，陳岱吟今行程滿檔，上午走訪市場、出席地方活動後，下午進行「守護家鄉 走遍新莊」車隊掃街，爭取選民支持。王義川上午已陪同汐止金山萬里參選人蔡美華、土樹三鶯現任議員卓冠廷車掃，隨後壓軸抵達新莊，與陳岱吟一同繞行街區、向民眾問候。

王義川指出，陳岱吟不僅是前立法院長游錫堃、前內政部長林右昌子弟兵，也獲現任議員鍾宏仁力挺交棒，顯示其在中央與地方皆具歷練，對公共事務熟悉，並具備廣闊視野與豐富經驗，「這兩個特質讓她已經準備好進入議會」。他並形容今日車掃行程從汐止、鶯歌到新莊，各地民眾反應熱情，呼籲支持者讓優秀人選順利進入議會服務。

日前在登山比賽奪下「今日誰最喘」冠軍的王義川，也在車隊出發前替陳岱吟打氣，將「冠軍氣勢」傳遞給她，盼順利過關。

陳岱吟則表示，王義川對民意掌握精準，也具政策規畫能力，是她長期請益學習的對象，在民調前夕能獲得其力挺深感感動，未來將以全力以赴的態度投入服務。她說，電話民調即將開始，懇請新莊鄉親「唯一支持陳岱吟」，「現在為我顧一通電話，未來我一定不辜負大家」。

民進黨新莊區議員參選人陳岱吟（右）今下午展開車隊掃街，立委王義川壓軸抵達新莊站台力挺。記者張策／攝影