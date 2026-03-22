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白營竹北市長開打！邱臣遠不排除參選、林碩彥喊PK 柯文哲說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
外界關注民眾黨竹北市長布局，新竹市副市長邱臣遠掛出看板、新竹縣議員林碩彥表態爭取提名，雙方今首度正面交鋒，兩人握手先禮後兵。記者黃羿馨／攝影
外界關注民眾黨竹北市長布局，新竹市副市長邱臣遠掛出看板、新竹縣議員林碩彥表態爭取提名，雙方今首度正面交鋒，兩人握手先禮後兵。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今回新竹助選，從湖口、竹東一路到竹北。外界關注民眾黨竹北市長布局，隨著新竹市副市長邱臣遠掛出看板、新竹縣議員林碩彥表態爭取提名，雙方今首度正面交鋒，兩人握手先禮後兵。柯文哲強調，黨內有競爭最好，就是照流程選出最好候選人。

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柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動，與林碩彥、邱臣遠同框，被問到是否看好竹北選情？柯說，不管看好、不看好都要努力，這跟考試一樣。不管你多有把握，還是要準備。對於外界關注的竹北市長黨內競爭，柯文哲強調「照SOP走」，黨內有競爭是好事，並未正面表態支持特定人選。

已表態參選的林碩彥今受訪時強調，若邱臣遠確定投入竹北市長選舉，「在初選階段，他必須要辭掉黨部主委」，應來一場「君子之爭」。若經公平初選落敗，將全力支持黨中央提名人選，但若未經公開機制，「不但我不服，新竹縣幹部也會覺得不公平」。

針對邱臣遠已在黨部外牆掛看板，林碩彥也點出基層反彈聲音，坦言確實接獲幹部私下反映「對他不公平」，並主張若進入民調階段，相關宣傳應全面自費，避免產生公器私用疑慮。他強調，自己早在一個月前就已自費設置近10面看板，呼籲黨內維持一致標準。

林碩彥進一步表示，黨主席黃國昌曾明確提及，若竹北市長出現複數參選人，將採「公開、公平、透明」機制評選，並應以數據為依據決定最強人選，而非由黨中央或主委意志主導。他也拋出「全民調」作為替代方案，強調應讓竹北市民決定人選。

面對林碩彥連番質疑，邱臣遠則採取較為保守的應對策略，未正面宣布參選，但多次釋出參選可能性。他表示，「戰士沒有選擇戰場的權利，不排除任何可能」，但現階段仍以新竹市副市長職務為優先，強調會持續關心竹北發展。

邱臣遠也以黨部主委身分回應，指出竹北是民眾黨與柯文哲得票率最高區域，黨內一定會透過機制「協調出最強候選人」，無論是協調、徵召或其他程序，都將尊重黨中央決定。他並強調，現階段重點仍在議員與代表提名作業，對所有有志參選者持開放態度。

對於在竹北掛看板，是否表態參選竹北市長？邱臣遠僅表示新竹市與竹北屬於一日生活圈，未來將結合過去市政與國會經驗，與林碩彥等人共同推動交通、教育等議題，持續為地方發展努力。

民眾黨創黨主席柯文哲今回新竹助選，從湖口、竹東一路到竹北。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今回新竹助選，從湖口、竹東一路到竹北。記者黃羿馨／攝影

柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動。記者黃羿馨／攝影

柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動，與林碩彥、邱臣遠同框。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動，與林碩彥、邱臣遠同框。記者黃羿馨／攝影

柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動，與林碩彥、邱臣遠同框，對於外界關注的竹北市長黨內競爭，柯文哲強調「照SOP走」。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今出席竹北公益高麗菜活動，與林碩彥、邱臣遠同框，對於外界關注的竹北市長黨內競爭，柯文哲強調「照SOP走」。記者黃羿馨／攝影

對於在竹北掛看板，是否表態參選竹北市長？邱臣遠僅表示新竹市與竹北屬於一日生活圈，未來將結合過去市政與國會經驗，與林碩彥等人共同推動交通、教育等議題。記者黃羿馨／攝影
對於在竹北掛看板，是否表態參選竹北市長？邱臣遠僅表示新竹市與竹北屬於一日生活圈，未來將結合過去市政與國會經驗，與林碩彥等人共同推動交通、教育等議題。記者黃羿馨／攝影

民眾黨 新竹縣 柯文哲 竹北 邱臣遠 林碩彥

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