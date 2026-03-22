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台中楊瓊瓔萬人相挺直攻大本營？何欣純：市民才是心上最重要那塊
國民黨台中市長初選民調在即，爭取提名的立委楊瓊瓔昨在太平造勢半小時湧入破萬人力挺。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今被問及此事時表示，政治動員是民主社會一環可理解、不意外，但她最注重市民觀感，市民才是心上最重要那塊。
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何欣純今天中午出席台中市小英之友會、百工百業信賴之友會春酒。何欣純受訪時說，這個都是合乎常情，現在國民黨在辦初選民調，政治動員是民主社會一環，可理解、不意外，但她最注重市民觀感，尤其是市政願景、市民的生活問題改善，以及市民對於台中市長未來期許等更為重要。
何欣純強調，對她來說，市民才是心上最重要那塊，各政黨有支持候選人，尊重無從評論，這陣子大家都很辛苦，祝福都祝福。
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