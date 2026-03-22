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民進黨初選民調明啟動 汐萬金3選2張錦豪、蔡美華、朱誼臻「陸空開戰」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
立委王義川 （右）今天陪同爭取民進黨提名，參選新北市第11選區（汐萬金）市議員的蔡美華（左）以車隊掃街。記者邱瑞杰／攝影
立委王義川 （右）今天陪同爭取民進黨提名，參選新北市第11選區（汐萬金）市議員的蔡美華（左）以車隊掃街。記者邱瑞杰／攝影

民進黨23日起至29日進行新北市議員提名初選民調，第11選區（汐止、萬里、金山）參選人張錦豪，今獲「新台派主持人」與「揭弊女神」相挺，蔡美華則由立委王義川陪掃街，朱誼蓁馬不停蹄到市場拜票。3人在陸、空戰交鋒，爭取2席出線機會。

2026九合一選舉

張錦豪今天在汐止水返腳公園，舉辦「台派來相挺 作伙顧錦豪」活動，邀請政論節目「新台派上線」主持人李正皓，以及台北市議員（中正、萬華）參選人馬郁雯現身相挺。

李正皓主持政論節目，擁有一群粉絲。民眾黨前主席柯文哲涉案，馬郁雯擔任記者時，報導部分事證受關注。兩人已公開戀情，今天首次在新北政治性活動合體，挺張錦豪出線。

超過百名粉絲今早來到水返腳公園，最年長的是超過90歲的阿嬤，張錦豪特地準備椅子，讓她坐著等待，也有好幾個年輕爸媽帶著小孩過來，領取有馬、李簽名的馬郁雯競選海報。

張錦豪說，發送完簽名海報，一行人前往忠順廟參拜，接著到中正市場掃街，民眾熱情回應超乎預期。有人對李正皓說，每天都要看到你（節目）才睡得著。明天開始民調，拜託民眾晚上幫忙在家「顧電話」，支持會做事最實在，最值得信賴的張錦豪出線。

蔡美華表示，她擔任王義川辦公室主任期間，看到「川哥」對議題鞭辟入裡的分析、對價值的堅持，還有為了公義大聲敢言的勇氣，都是她從政的典範。車隊掃街過程中，好多鄉親特地跑出來招手，大喊會幫忙顧電話，每一聲加油都是她前進的動力。

王義川說，蔡美華是他最重要的核心幕僚，在正國會跟他的辦公室有十多年的合作經驗。這段期間看到她從很早跑到很晚，各種場合都有她的身影，過程中討論很多汐萬金的市政，她非常認真，吸收的非常快。

王義川認為，蔡美華得到現任議員周雅玲支持，周希望傳承她接棒，這段時間看起來得到了效果。今天他來陪蔡美華掃街，是要告訴支持者，接到民調電話，要支持傳承周雅玲的蔡美華。

朱誼臻在初選民調開始日的前一天，在臉書貼文「莫忘初衷，是小朱每天對自己的叮嚀」，並秀出多張到各地拜票照片，表示她沒有顯赫背景，從基層一步一腳印走來。她今天捨棄車隊，再次走入金山、萬里、汐止的市場，選擇用雙手去感受鄉親的溫度。

朱誼臻說，在市場聽到鄉親對她喊加油，肯定她這段日子的努力。伴隨「妳真的很認真、超級拼拚」這句話，是心疼她瘦了、曬黑了、聲音也沙啞了，紛紛拉著她的手，叮嚀要保重身體，讓她感動。

朱誼臻表示，她是法學碩士，也是最懂地方、最有經驗的議事老將。18年來她在地方服務處與新北市議會黨團，磨練出上萬件服務實績。汐金萬不需要實習生，需要的是能立刻上場、精準守護權益的即戰力。拜託鄉親當她的靠山，關鍵時刻顧電話，給認真打拚的她一個機會。

立委王義川 （右）今天陪同爭取民進黨提名，參選新北市第11選區（汐萬金）市議員的蔡美華（左）以車隊掃街。記者邱瑞杰／攝影
立委王義川 （右）今天陪同爭取民進黨提名，參選新北市第11選區（汐萬金）市議員的蔡美華（左）以車隊掃街。記者邱瑞杰／攝影

爭取民進黨提名參選新北市第11選區（汐萬金）市議員的朱誼臻，今在臉書貼文「莫忘初衷，是小朱每天對自己的叮嚀」。圖／取自朱誼臻臉書
爭取民進黨提名參選新北市第11選區（汐萬金）市議員的朱誼臻，今在臉書貼文「莫忘初衷，是小朱每天對自己的叮嚀」。圖／取自朱誼臻臉書

新北市第11選區（汐萬金）市議員張錦豪（右二），爭取民進黨提名爭取連任。新台派主持人李正皓（左一）與揭弊女神馬郁雯（左三）今天現身相挺。記者邱瑞杰／攝影
新北市第11選區（汐萬金）市議員張錦豪（右二），爭取民進黨提名爭取連任。新台派主持人李正皓（左一）與揭弊女神馬郁雯（左三）今天現身相挺。記者邱瑞杰／攝影

新北市第11選區（汐萬金）市議員張錦豪（右一），爭取民進黨提名爭取連任。新台派主持人李正皓（左一）與揭弊女神馬郁雯（左二）今天現身相挺。記者邱瑞杰／攝影
新北市第11選區（汐萬金）市議員張錦豪（右一），爭取民進黨提名爭取連任。新台派主持人李正皓（左一）與揭弊女神馬郁雯（左二）今天現身相挺。記者邱瑞杰／攝影

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