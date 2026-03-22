江啟臣化身「海龍蛙兵」回娘家 陳玉珍跨海助陣：台中人都說挺他

國民黨台中市長初選民調在即，爭取提名的立法院副院長江啟臣今參加台中市金門同鄉會理事長交接典禮，他以在金門服役任海龍蛙兵經歷，自稱「半個金門人」搏感情。有「金門坦克」稱號的同黨金門縣長參選人、立委陳玉珍也現身力挺，並分享台中街頭民調結果，「對方秒回『當然是江啟臣』」。

至於立委楊瓊瓔昨太平萬人相挺造勢活動、積極爭取民調會不會緊張？江啟臣說，黨內民主，大家爭取支持都是很正常事情；他過去20天也辦了跨不同行政區見面會，持續向市民報告他所擘畫的市政藍圖、願景，以及台中的未來，謝謝很多市民給他支持、加油，更感謝黨內、甚至跨黨派民代、政治前輩力挺，他會繼續努力、持續向市民報告。

台中金門同鄉會第19屆理事長交接典禮今天中午登場，知名餐廳「双漁堂」負責人吳玉珮接任理事長，現場冠蓋雲集，包括江啟臣、陳玉珍、台中市副議長顏莉敏、台中市議員陳政顯等人到場祝賀。

江啟臣致詞時說，他當兵1年8個月在金門擔任陸軍兩棲偵察營（俗稱海龍蛙兵、水鬼），自認是「半個金門人」，人生第一個游泳池是金門料羅灣、第一次學開快艇 都在金門，有了這段情誼，選舉都獲金門同鄉會相挺，到同鄉會就像回到家一樣親切。

立委陳玉珍分享，她力挺江啟臣，她還為此在台中街頭隨機詢問路人市長支持誰？對方秒回「當然是江啟臣」，引發全場熱烈掌聲。

吳玉珮出生於金門金沙鎮大洋村，25歲起便投入同鄉會事務，吳玉珮強調，將秉持「布仁心、做服務、厚鄉誼」的初心，邀財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理李金揚博士擔任副理事長，吸引年輕世代參與。她將致力於團結旅台鄉親，讓同鄉會發揮更大的社會影響力，攜手再創金門人的榮耀。

立法院副院長江啟臣（中）今參加台中市金門同鄉會理事長交接典禮，立委陳玉珍（左三）也現身力挺。記者趙容萱／攝影

立法院副院長江啟臣（左二）今參加台中市金門同鄉會理事長交接典禮，立委陳玉珍（左三）也現身力挺。記者趙容萱／攝影