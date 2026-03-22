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遭質疑雙重國籍、逃兵！李孝亮具加拿大國籍 稱一切合法、會妥善處置

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遭質疑雙重國籍、逃兵！李孝亮具加拿大國籍 稱一切合法、會妥善處置

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮先前才因罷免案遭檢舉。未料又被爆出其具有雙重國籍、未服兵役被質疑違反參選規定。圖／報系資料照
國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮先前才因罷免案遭檢舉。未料又被爆出其具有雙重國籍、未服兵役被質疑違反參選規定。圖／報系資料照

國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮先前才因罷免案遭檢舉。未料又被爆出其具有雙重國籍、未服兵役被質疑違反參選規定。李在臉書證實，自己確實具有加拿大國籍但未違反相關規定，也沒有使用不法方法逃兵，後續也會做出最妥善處置，希望不要讓責任問題變成政治操作或片面放大。

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李孝亮表示，他一路從基層出發，始終把誠信與品格放在最前面，無論是在公職、專業領域，還是個人事務上，都堅持依法行事，沒有任何造假、規避或不實隱匿的情況，外界關心與檢視，他會坦然面對，也願意接受社會公評與各界指教。

李孝亮表示，他擁有中華民國與加拿大雙重國籍，是在過去長期留學與海外生活過程中依照當地相關規定取得，已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍的相關程序，後續也會依照兩邊法律及相關機關規範，妥善處理雙重國籍狀況，並以不影響社會信任與公眾對公職人員的期待為原則，做出最負責任的決定。

李孝亮表示，兵役問題他認為身為中華民國國民，依法履行兵役義務是理所當然的事，絕沒有使用不法方法規避兵役問題，也沒有任何模糊空間，更強調國籍與兵役都是責任問題，不應該在選舉期間被過度政治操作或片面放大。

李孝亮說，對他來說更重要的是把時間與心力放在地方服務、解決問題，以及把中正萬華的公共事務做好，讓居民有感、讓社區更好，面對各種質疑與檢視，會持續用正面、負責、積極的態度回應社會期待，也會一步一腳印，把該做的事做好，不辜負選民的託付與信任。

萬華 兵役 國籍 李孝亮

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