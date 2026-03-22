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初選黃金周衝刺 吳思瑤連3天站台力挺吳奕萱車掃拚勝出

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影
新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影

民進黨新北市議員初選進入最後衝刺階段，新莊區參選人吳奕萱今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。吳思瑤表示，已連續3天前往新莊輔選，「如果不在新莊，就是在前往新莊的路上」，強調將陪伴吳奕萱奮戰到最後一刻。

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吳思瑤指出，吳奕萱是她在立法院最重要的幕僚之一，具備專業與實務經驗，這段時間在新莊勤跑基層、努力耕耘，鄉親都看在眼裡。她表示，選前最後關頭無論風吹日曬，都要展現幕僚從政的專業態度與拚戰精神，「陪她走完最後一哩路，邁向勝選」，並呼籲選民在民調中給予支持。

吳思瑤也提到，明天除立法院將審議軍購案外，新莊地方最重要的就是市議員初選民調，盼支持者集中力量，讓優秀人才順利出線。她強調，吳奕萱過去擔任國會辦公室主任，參與軍購案政策攻防，是重要幕僚與見證者，「專業能力經得起考驗」。

吳表示，今日天氣炎熱，但心情同樣熱血溫暖，感謝吳思瑤在繁忙問政行程中仍連續3天到新莊陪同站台，早上甚至清晨7點即現身路口陪同拜票。她說，除吳思瑤外，上午也由立委吳秉叡陪同市場拜票，稍晚台北市議員簡舒培也將加入車掃行列，讓她深感過去10年幕僚歷練獲得肯定。

吳指出，自己清晨4點起床展開拜票行程，從運動公園、傳統市場到車隊掃街，全力衝刺初選前最後一天，未來也將以同樣態度投入服務與問政，盼選民支持「認真、有專業的新人」。她並與吳思瑤分工「新莊交給我，軍購交給你們！」

新莊區參選人吳奕萱今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影
新莊區參選人吳奕萱今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影

新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影
新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影

新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影
新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影

新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影
新莊區參選人吳奕萱（左）今展開車掃拜票行程，立委吳思瑤下午接力陪同站台，力拚在民調前夕催出支持度。記者張策／攝影

傳統市場 簡舒培 吳秉叡 吳思瑤

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